La cartera que conduce Sandra Pettovello expresó su “extrema preocupación” por la suspensión total de la actividad académica, en medio de los reclamos de gremios docentes y no docentes por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

El Ministerio de Capital Humano intimó a las universidades a garantizar las clases en medio del paro docente.

En el marco del paro docente por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario , el Ministerio de Capital Humano difundió este lunes un comunicado en el que intimó a las universidades nacionales a garantizar la continuidad académica, en un escenario de fuerte conflicto con los gremios.

Según informó la cartera que conduce Sandra Pettovello , a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias se solicitó a los rectores que detallen las medidas adoptadas para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes afectados por las medidas de fuerza gremiales.

En el texto, el Gobierno expresó “ extrema preocupación ” por la suspensión de actividades académicas en distintas casas de estudio y exigió la presentación de planes de contingencia. Entre ellos, pidió garantizar el dictado de clases para docentes que no adhieran a los paros y la implementación de alternativas como instancias virtuales o reprogramaciones, para recuperar contenidos y evitar la pérdida de regularidad o exámenes.

Para cerrar, desde el ministerio remarcaron que “el sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender”.

Paro por el incumplimiento del presupuesto universitario

El reclamo se dio en medio de un conflicto de fondo: universidades, gremios y organismos denuncian que el propio Gobierno no está cumpliendo con la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso y ratificada en sede judicial.

Si bien la Justicia federal había ordenado al Estado nacional garantizar los fondos para el funcionamiento del sistema universitario tras una cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en los últimos días el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo del juez Martín Cormick, resolvió suspender de manera provisoria la ejecución de esa medida.

Tras este revés, desde el CIN adelantaron que apelarán la decisión para intentar restablecer la vigencia de la cautelar y asegurar el presupuesto necesario para las universidades públicas.

En paralelo, instituciones académicas de todo el país mantienen el reclamo por la implementación plena de la ley y advierten sobre un deterioro presupuestario sostenido, con caída de recursos y pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes.