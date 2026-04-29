La UBA anunció paro tras el comunicado de Capital Humano: cuándo es

La casa de estudios describió el pedido de explicaciones de la cartera de "cínica" y recalcó la necesidad de aplicar la ley de Financiamiento Universitario. Además, llamó a marchar el próximo 12 de mayo en la Cuarta Marcha Federal Universitaria.

La Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) , organizaciones sindicales que nuclean a trabajadores docentes y no docentes de la casa de estudios, decretaron un paro total de actividades en todo el ámbito universitario para este miércoles. La medida fue anunciada tras un comunicado del Ministerio de Capital Humano .

En esa línea, destacaron la demanda de la gestión libertaria, "con su acostumbrada dosis de cinismo", sobre "un plan de contingencia para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios'”.

Embed - APUBA on Instagram: "EL MIÉRCOLES 29 DE ABRIL LA UBA ESTÁ DE PARO En respuesta al provocador comunicado del Ministerio de Capital Humano del 27 de abril, que pretende restringir el derecho constitucional de las y los trabajadores de ejercer su derecho a huelga y transferirnos la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación, las organizaciones sindicales que nucleamos a Docentes y Nodocentes hemos decretado un paro total de actividades en todo el ámbito de la UBA para este miércoles 29 de abril . Desde el primer día de su mandato, el Gobierno inició el desarrollo de una política de pauperización de los salarios y de asfixia del funcionamiento de las Universidades Públicas. En esa línea y con su acostumbrada dosis de cinismo y desaprensión hoy solicita “un plan de contingencia para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios”, mientras profundiza la crisis de la educación superior con la definición unilateral de salarios que pierden mes a mes con la inflación y con el incumplimiento absoluto de la Ley de financiamiento Universitario. Hoy las instituciones universitarias se sostienen con el esfuerzo, el compromiso y la vocación de quienes trabajamos en ellas todos los días. El único plan de contingencia que requiere la Educación Universitaria es el cumplimiento pleno de la Ley de financiamiento que sancionó el Poder Legislativo, que confirmó el Poder Judicial y que el Ejecutivo debe cumplir obligatoriamente en el contexto de funcionamiento democrático de las instituciones. Por eso es que, hoy más que nunca, ratificamos la convocatoria a la 4ta Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, invitando a sumarse a toda la comunidad que comparte la convicción ideológica sobre la importancia de preservar y fortalecer esta institución central para el presente y el futuro de nuestro Pueblo."

Paro de la UBA por comunicado de Capital Humano

Mientras, señalaron que la gestión "profundiza la crisis de la educación superior con la definición unilateral de salarios que pierden mes a mes con la inflación y con el incumplimiento absoluto de la ley de Financiamiento Universitario". Al respecto, recalcaron que hoy las instituciones "se sostienen con el esfuerzo, el compromiso y la vocación de quienes trabajamos en ellas todos los días".

"El único plan de contingencia que requiere la Educación Universitaria es el cumplimiento pleno de la ley de Financiamiento", rezó el texto. Por último, hicieron un llamado a la 4ta Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo y abierta a toda la comunidad que comparta la "convicción ideológica sobre la importancia de preservar y fortalecer esta institución central para el presente y el futuro de nuestro pueblo".

El Ministerio de Capital Humano intimó a las universidades a garantizar las clases en medio del paro docente

En el marco del paro docente por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el Ministerio de Capital Humano difundió este lunes un comunicado en el que intimó a las universidades nacionales a garantizar la continuidad académica, en un escenario de fuerte conflicto con los gremios.

Según informó la cartera que conduce Sandra Pettovello, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias se solicitó a los rectores que detallen las medidas adoptadas para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes afectados por las medidas de fuerza gremiales. En el texto, la cartera exigía conocer un "plan de contingencia" y una "garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran" para que los estudiantes "recuperen el dictado de las clases".

En el texto, el Gobierno expresó “extrema preocupación” por la suspensión de actividades académicas en distintas casas de estudio y exigió la presentación de planes de contingencia. Entre ellos, pidió garantizar el dictado de clases para docentes que no adhieran a los paros y la implementación de alternativas como instancias virtuales o reprogramaciones, para recuperar contenidos y evitar la pérdida de regularidad o exámenes.