Lo que dejó la corrida cambiaria: ¿pasó la tormenta?

Pero el campo no liquida al ritmo que pretende el gobierno. Primero porque esa mejora en el valor del tipo de cambio termina siendo un maquillaje que no se ve en los precios que recibe el productor (aumentó el tipo de cambio, pero la demanda paga menos). Por otro lado, no hay soja. Esto último es lo que no quiere entender el gobierno. Las principales bolsas de cereales del país estiman una producción de soja entre 23 y 25 millones de toneladas, esto es, casi un 50% menos que en la campaña anterior. En las primeras 14 jornadas del dólar soja, las liquidaciones del agro a $ 300 rondaron los USD 1.665 millones, de los cuales el BCRA sólo compro el 25%.