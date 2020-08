Es la tecnología, estúpido

Si las manos no huelen a lavandina; si el café no se cae en el teclado y sigue caliente; si la colchoneta no está en la mitad del living, y si llegó a tiempo el bolsón de verduras y frutas -y ya cumplí religiosamente con la desinfección- podría acomodarme en el sillón para seguir aplanando la curva con la satisfacción de que mi día ciento y pico de aislamiento social obligatorio por la pandemia de coronavirus fue de los buenos.