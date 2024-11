Para empresarios: claves para liderar mirándose al espejo

Llama al ascensor y mientras lo espera cuelga la medialuna en su boca para revisar los mensajes del teléfono que acababan de entrar. Al tiempo que piensa si tendría ya en el banco la plata para pagar los sueldos a los empleados y los servicios básicos como para seguir operando unos meses más. La situación está complicada, pero aún algo de esperanza le queda. Todavía no ha hablado con nadie de sus miedos. Las ventas no se reponen y el peso en la espalda se siente cada vez mas. Así y todo, lo único que se dice a sí mismo es que él va a encontrar la solución, lleva meses al borde del abismo.

Aún cuelga, patéticamente, la mitad de la medialuna de su boca. Su cabello despeinado. La camisa desarreglada. Pero lo que realmente lo detiene es ver la tristeza detrás de sus ojos. El espejo comienza a pasarle facturas de las promesas de su no tan lejana juventud . El mundo se para en aquel retículo de uno por uno. De repente aquel ascensor se transforma en la metáfora perfecta de cómo Manu se ha sentido en los últimos años: solo, encerrado, enchapado, en caída. Los números de los pisos descienden al igual que el tiempo que le queda, la vida pasa… y él cae. Ese maldito espejo, que siempre había estado allí, esta vez se transforma en un tribunal, que no hace más que disparar preguntas, como si estuviera en el banquillo de los acusados:

¿A dónde vas? ¿Cuáles han sido en los últimos años tus prioridades? ¿Disfrutas lo que estas haciendo? ¿Compartís tus temores con alguien de tu equipo, esposa, amigos? ¿Cuidas tu salud? ¿Haces deporte? ¿Tenes tiempo libre? ¿Cuándo fue la ultima vez que leíste un libro por placer? ¿Te permitís llorar? ¿Amas lo que haces? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Sos la persona que soñabas ser? ¿Qué no elegís más? ¿Qué batallas son las que valen tu tiempo? ¿Qué valores guían tus acciones? Y tus hijos, ¿Qué sabes de ellos?… ¿Y Laura?

¿Sos feliz?

ceo líderes empresarios espejo.jpg Imagen creada por IA

Podemos imaginar varios finales para la historia de Manu. Seguramente hay cientos de personas, hombres y mujeres, encerrados en sus ascensores solitarios porque la diaria nos quema la cabeza, o porque no nos animamos a parar y mirarnos al espejo. O quizás porque no nos animamos a tener conversaciones incómodas con nosotros mismos, o porque pensamos que hay temas en los que otros no podrían ayudarnos, no nos entenderían, o simplemente por no mostrarnos vulnerables.

Manu nos invita a parar, a mirar, a cuestionarnos:

Y si me sale mal ¿Qué? Y si confío mi miedo más profundo en alguien y de esta manera muestro mi debilidad ¿Qué? Y si decido priorizarme y los demás piensan que soy egoísta ¿Qué? Y si me miro al espejo y no me gusta lo que veo ¿Qué? Y si al hacerme estas preguntas descubro que no estoy siendo feliz con lo que hago… ¿Qué?

Ser líder en cualquier área de tu vida requiere ante todo de elegir cada día lo que hacemos, guiados por un fuerte propósito, reconociendo el impacto de nuestra acción, e inacción. Requiere de pararnos frecuentemente frente al espejo y hacernos preguntas a conciencia. Y quiero acá poner un resaltador: requiere además dejar entrar a otros a nuestro mundo interno: llámalos amigo, coach, psicólogo, colega, pareja, equipo.

Ser líder, en cualquier área de tu vida, comienza por liderar tu metro cuadrado. Ello no solo impactara en el líder sino en sus equipos de trabajo. Por tanto: afinar nuestro instrumento no es solo un deber para con nosotros mismos, sino una responsabilidad para quienes estamos a cargo.

Un líder que conoce sus debilidades, miedos, deseos y limites, que aprende a gestionar sus emociones, logra tener con sus equipos conversaciones de calidad que se traducirán sin lugar a dudas en relaciones saludables y lo llevará a mejores resultados. Es por ello que, según nuestro maestro de la Ontología del lenguaje Rafael Echeverria, una de las conversaciones más importantes que debemos tener las personas son las conversaciones uno mismo, esas sinceras que nos paran frente al espejo y nos interpelan. Tus resultados son el resultado de todas estas conversaciones.

¿Hace cuanto que no te tomas un café con vos mismo? ¿Qué esperas?

Ejercicio del día:

Tomate un café con vos mismo

Lleva un cuaderno

Responde las preguntas que se hizo Manu

Vincula las respuestas con tus resultados laborales y personales

Definí hoy mismo qué conversación te esta faltando e invita a esa persona a conversar.

Escribíme y contáme

La seguimos en la próxima.

Coach @magda.marso [email protected]