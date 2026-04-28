Con Javier Milei en duda, el Foro Llao Llao 2026 vuelve a reunir a empresarios del Círculo Rojo

El evento se llevará a cabo entre el miércoles y el viernes. El Presidente no confirmó su presencia, pero esperan que pueda asistir. También fue invitado Peter Thiel.

Bariloche inaugurará este miércoles una nueva edición del Foro Llao Llao 2026 con la presencia de empresarios del denominado Círculo Rojo, la elite de los dueños de compañías y los ejecutivos más influyentes del país, con invitaciones cursadas al presidente Javier Milei , que aún no confirmó su asistencia , y al magnate germano-estadounidense Peter Thiel, también en duda.

El evento se desarrollará entre el 29 de abril al 1 de mayo en los salones del icónico hotel patagónico, en medio de un fuerte hermetismo sobre la lista oficial de los asistentes. Será la edición número 11 de la cumbre en la que habitualmente participan figuras como Eduardo Elsztain, dueño de IRSA y anfitrión; Marcos Galperín, de Mercado Libre y Federico Braun de La Anónima, entre otros.

Entre las figuras confirmadas se destaca la Reina de Países Bajos, Máxima Zorreguieta, quien, según trascendidos, realizará una exposición ante los empresarios el jueves. Los presentes participarán bajo la Regla de Chatham House que permite comentar sobre lo dialogado en los paneles, pero prohíbe identificar quién dijo qué.

Al igual que el año pasado, cuando Javier Milei optó por no asistir, no se cursaron invitaciones a funcionarios o dirigentes de la política nacional o local. En esta oportunidad se espera la presencia del Presidente de la Nación, aunque la organización no confirmó su concurrencia.

La última -y hasta ahora única- vez que el libertario asistió al Foro Llao Llao en calidad de Jefe de Estado fue en 2024 durante el primer año de su mandato, en un clima de euforia por parte de los empresarios que aún veían con optimismo las primeras medidas de su Gobierno. En aquel entonces, Milei, fiel a su estilo, les habló sin rodeos: "En algún momento van a tener que poner las pelotas e invertir".

Entre las declaraciones más resonantes que dejó a su paso por el evento, Milei defendió a los empresarios que durante el kirchnerismo compraban dólares en negro para resguardarse de la inflación. "Si me pongo el traje de economista, le recomendaría a mi cliente que compre dólares. Eso después figura como fuga. Y si los compran en negro mejor, así no tienen que pagar impuestos estúpidos para financiar inútiles", dijo y agregó: "El que fuga es un héroe, logró escaparse de las garras del Estado".

Por lo pronto, Milei tiene previsto asistir este miércoles a la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un claro gesto de respaldo ante las inconsistencias en su declaración jurada y las denuncias por enriquecimiento ilícito que tienen contra las cuerdas al exvocero. Aún sin confirmación sobre su presencia en el Llao Llao, en la organización esperan que pueda asistir para el cierre.

Milei Thiel Javier Milei y Peter Thiel durante su encuentro en Casa Rosada. @OPRa

Peter Thiel, invitado al Foro Llao Llao

Quien también está en duda es el dueño de Palantir y cofundador de PayPal, Peter Thiel. El empresario llegó al país semanas atrás para "vivir la experiencia libertaria" de primera mano y ya se reunió con Milei en Casa Rosada. Hasta el momento, no confirmó su presencia en el Foro.

Durante el encuentro que mantuvieron en la sede de Gobierno, el magnate mostró especial interés en el curso del Gobierno, que enfrenta cuestionamientos por el rumbo económico y una interna política en la primera línea del Poder Ejecutivo. "Me pareció muy interesante el punto que hizo. Él reconoce y está al tanto de los logros, pero me hizo la pregunta más inteligente: ¿cómo se sostiene esto en el tiempo?“, reconoció el propio Presidente.

La sostenibilidad del modelo económico nacional es una duda que manifiestan los principales empresarios del país ante los datos más recientes de la actividad económica y la inflación, al calor de las encuestas que reflejan una caída continua en la imagen pública del mandatario.

Recientemente, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), uno de los indicadores que siguen de cerca los empresarios para palpar el pulso social, reflejó una fuerte caída en abril y se ubicó en 2,02 puntos, lo que representa un descenso del 12,1% respecto de marzo y su nivel más bajo en la gestión de Milei.

En ese contexto, los empresarios se reunirán para debatir sobre economía e inversiones en la Argentina de Milei. La agenda del evento, según informó el sitio TN, incluirá paneles sobre inteligencia artificial y el potencial energético exportador del país, especialmente en torno a Vaca Muerta, uno de los mayores atractivos para las inversiones.