Para inversores: viaje al mundo de las opciones financieras

En otras palabras, una opción no es más que un derecho a comprar o a vender un activo subyacente a un precio determinado y/o hasta una fecha determinada . Existe una enorme variedad, aunque en el mercado local, los más populares son sobre acciones y Cedear en BYMA y también sobre divisas, futuros e índices en Matba-Rofex.

Así, el comprador desempeña un papel fundamental al adquirir el derecho, eximiéndose de la obligación de comprar o vender una cantidad específica de valores negociables del activo subyacente. Este proceso se lleva a cabo al precio preestablecido en el contrato y dentro del plazo definido hasta la fecha de vencimiento. Es importante señalar que el comprador abona una prima al vendedor por este privilegio o derecho.

Por otro lado, el vendedor se encuentra comprometido a comprar o vender el activo subyacente en caso de que la contraparte decida ejercer su derecho, a cambio del cobro de una prima. Este acuerdo bilateral crea un marco en el cual las partes, a través de la transacción de opciones, interactúan de manera dinámica en los mercados financieros.

En un mundo de expectativas las opciones son una alternativa para el inversor para encontrar cobertura, o bien, especular de acuerdo al comportamiento de un instrumento al alza o la baja del mismo.

Es decir, este tipo de instrumento financiero brinda al inversor la oportunidad de aprovechar los movimientos en el precio de un activo específico, también llamado subyacente, sea que esperemos que el mismo baje o que vaya a valorizarse en un futuro. Esto resulta atractivo ya que en ocasiones las perspectivas hacia adelante pueden no ser alcistas y es esencial conocer el abanico de instrumentos que pueden permitir la valorización de la cartera ante estas perspectivas.

Claro que, en el mundo de las opciones, las decisiones deben basarse en una comprensión total de su funcionamiento, un prolijo estudio de los riesgos y recompensas potenciales de la estrategia a usar. Además, siempre se debe tener presente que lo que puede ser una inversión apropiada e interesante para un inversor, puede acarrear riesgos inaceptables para otro. Es decir, las opciones no son para todos los inversores.

¿Cómo funcionan las opciones financieras?

Hay dos tipos de opciones (contratos) que uno puede encontrar en el mercado:

CALL (OPCIÓN DE COMPRA): En una opción call, el comprador tiene el derecho de comprar un activo a un precio determinado hasta una fecha determinada y el vendedor por su parte tiene la obligación de vender el activo a un precio determinado al momento del ejercicio.

PUT (OPCIÓN DE VENTA): En una opción put, el comprador tiene el derecho a vender un activo a un precio determinado hasta una fecha determinada y el vendedor tiene la obligación de comprar el activo a un precio determinado al momento del ejercicio.

Los compradores siempre deben pagar por su derecho adquirido, ya que la contraparte vendedora estará obligada a cumplir con la operación en caso de que el comprador quiera hacerlo. A cambio, este debe pagar una "Prima de mercado" o valor de la opción. La prima siempre será el valor negociado que miraremos al comprar o vender un contrato de opciones.

En una opción se específica qué es lo que puede comprarse o venderse, por ejemplo: 100 acciones de una determinada empresa a un determinado precio. En el mercado local un lote de acciones equivale a 100 nominales; de Cedear equivale a 10 nominales y en el caso de los títulos públicos, el lote es de 5.000 nominales.

La nomenclatura de las opciones se expresa de la siguiente manera:

PAMC1100DI: Donde las tres primeras letras corresponden al subyacente (Pampa Energía), la “V” o “C” subsiguiente es el tipo de opción (V para Put, C para Call), luego sigue el precio de ejercicio ($1100) y, por últimos la abreviatura del mes de vencimiento (diciembre).

Las opciones que operamos en el mercado argentino son de "tipo americana", pueden ser ejercibles en cualquier momento antes del vencimiento.

Un contrato puede tener tres estados:

ITM (In the Money): Son las opciones que si son ejercidas producen un beneficio. Por ejemplo, si comparamos el Call de PAMC1000D con el subyacente cotizando por encima de 1000$. ¿Qué quiere decir esto? Se podría ejercer la opción de compra a 100$ y luego vender las acciones en el mercado a un precio mayor.

ATM (At the Money): Son las opciones cuyo ejercicio no produce beneficio alguno, el precio del Strike es igual al precio del activo subyacente.

OTM (Out The Money): Las opciones fuera del dinero son aquellas que sí son ejercidas generarían una pérdida

En conclusión, las opciones financieras brindan un terreno amplio para el desarrollo de diversas estrategias, permitiendo a los inversores tanto limitar pérdidas como maximizar ganancias.

No obstante, es importante destacar que, antes de adentrarse en la operatoria de estos instrumentos, se requiere un conocimiento avanzado y una cuidadosa consideración de todos los riesgos potenciales.

La profunda comprensión de estas herramientas no solo potencia las oportunidades, sino que también fortalece la capacidad de gestión de riesgos, proporcionando así una base sólida para incursionar en el dinámico mundo de las opciones financieras.

Coordinador de Banca Digital de PPI.