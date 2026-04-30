La inversión real bajó 0,8% anual en marzo, según Orlando Ferreres + Seguir en









La baja en la inversión muestra un contraste con la caída de 11,1% de febrero y la merma de enero, pero advierten que el "repunte es mínimo".

La inversión real no repunta pero al menos no incrementa su merma.

La medición de la inversión bruta interna mensual que realiza la consultora Orlando Ferreres registró para marzo una caída de la inversión de 0,8% interanual, medido en términos de volumen físico (sin contar el efecto de la inflación). En la medición en dólares, se estima una inversión de u$s7.425 millones.

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"En términos interanuales, la baja de 0,8% de marzo muestra un fuerte contraste con la caída de 11,1% de febrero y la merma de enero. Sin embargo, si miramos la evolución de la serie sin estacionalidad, el repunte que se aprecia es mínimo, mostrando para los últimos meses un escenario más cercano a un estancamiento", describieron.

Sector por sector: cómo fue la inversión en marzo Maquinaria y equipos: La inversión en este rubro registró, durante el tercer mes del año, una caída de 10,3%; en donde los equipos nacionales mostraron una contracción de 10,5%, mientras que los bienes importados cayeron 10,2% (sensiblemente menos que la baja de 22,9% de febrero).

Construcción: Durante marzo, la inversión en el sector de la construcción registró una expansión de 12,7% al comparar con el mismo mes del año pasado. El sector cortó con cuatro meses contractivos mediante un fuerte rebote, impulsado, en parte, por mejores datos de despachos de insumos y, en parte, por una baja base de comparación. image Inversión: qué perspectivas hay hacia adelante Pese a los datos de marzo, desde Orlando Ferreres, destacaron que, de todas maneras, "los mejores datos anuales que vemos tanto para la construcción como para algunos insumos del índice de equipo durable, particularmente las cantidades importadas de bienes de capital y los patentamientos de maquinarias".

Hacia adelante, esperan seguir viendo una marcha de la inversión a "dos velocidades": con los sectores energéticos y del agro impulsando el crecimiento, y con dificultades en muchas ramas industriales.

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