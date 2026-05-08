Mercedes-Benz Camiones y Buses inauguró su nueva planta en Zárate y apuesta a convertirla en un polo exportador

La compañía alemana inauguró oficialmente el Centro Industrial Zárate tras una inversión de u$s110 millones. La planta concentrará producción, logística y remanufactura, con capacidad para fabricar hasta 10.000 unidades anuales y abastecer mercados regionales.

El corte de cinta se convirtió también en un acto político, ya que participaron del evento la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Mercedes-Benz Camiones y Buses dio este viernes un paso clave en su reorganización industrial en la Argentina. Con la presencia de los CEOs globales de Daimler Buses, Till Oberwörder, y de Mercedes-Benz Trucks, Achim Puchert , la compañía alemana inauguró oficialmente su nuevo Centro Industrial Zárate , un complejo en el que invirtió u$s110 millones y que marcará el cierre definitivo de la transición iniciada en 2021, cuando el grupo separó globalmente el negocio de autos del de vehículos pesados. La compañía emplea directamente a 500 personas, y genera unos 2.000 puestos de trabajo indirectos.

El corte de cinta se convirtió también en un acto político, ya que participaron del evento la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni , quien de esta manera recibió una nueva muestra de respaldo por parte de la hermana del Presidente.

La nueva planta reemplaza la histórica operación de Virrey del Pino, La Matanza , y reúne en un mismo predio la producción de camiones y buses, un centro logístico de autopartes y la planta REMAN de remanufactura de componentes. La empresa la define como “el acontecimiento más importante” desde la creación de Mercedes-Benz Camiones y Buses como subsidiaria independiente de Daimler Truck.

El jefe de gabinete, tras felicitar a las autoridades de la empresa, indicó: "Visitar esta planta es un motivo de orgullo. Es una inversión que ilustra el crecimiento de esta compañía con 75 años de presencia en el país".

"Mercedes-Benz atravesó gestiones de diferentes signos políticos, pero siempre tuvo un papel de liderazgo en la industria nacional. Hay que agradecer por haber confiado siempre en el país", agregó Adorni. "Pasamos de la urgencia cortoplazista a la verdadera estabilidad, de la supervivencia a la lógica del largo plazo" , señaló el funcionario. Cuestionó las trabas a las importaciones, la volatilidad del dólar y la inflación del gobierno de Alberto Fernández. En contraposición, mencionó el equilibrio macroeconómico de la gestión de Javier Milei.

Adorni se centró en un discurso político, con cuestionamientos a la administración previa a la de La Libertad Avanza. "Tenemos una Argentina estable y en crecimiento", expresó y enumeró los proyectos que el oficialismo planea enviar al Congreso.

Primera fábrica automotriz desde 2011

Ubicada en el kilómetro 90 de la Ruta 9, cerca del puerto de Zárate, la automotriz busca ganar eficiencia logística y fortalecer un perfil exportador que comenzó a desarrollar en los últimos años, especialmente con buses hacia México. Además, es la primera inauguración de una terminal automotriz desde que Honda abrió en Campana su planta en 2011, que actualmente produce motos.

“La inauguración de nuestro Centro Industrial Zárate marca un nuevo e importante capítulo para Mercedes-Benz Trucks en la Argentina”, afirmó Puchert durante el acto. Y agregó: “Esta planta de última generación nos permite, por primera vez, tener un enfoque 100% en camiones y buses en el país y fortalecer nuestro rol dentro de la red global de producción de Daimler Truck”.

La compañía produce actualmente los camiones Accelo y Atego y los chasis de buses OH y OF. La capacidad instalada alcanza las 10.000 unidades anuales, muy por encima del tamaño actual del mercado argentino, por lo que el plan contempla necesariamente crecer en exportaciones y en integración regional con Brasil. En el inicio, se producirán 17 unidades diarias en un turno.

De hecho, durante la visita de los ejecutivos globales, la empresa insistió en la idea de que Argentina y Brasil funcionan “bajo el mismo techo” dentro de la estrategia industrial de Daimler Truck. Parte de los componentes llegan desde Brasil, mientras que desde Zárate se intentará abastecer a otros mercados de exportación.

“Esta nueva planta fortalece nuestra presencia en el mercado argentino y, al mismo tiempo, crea sinergias naturales con la producción en Brasil”, sostuvo Denis Güven, CEO regional para América Latina, Medio Oriente y África, quien también llegó a Zárate, en una muestra de la relevancia de la inversión para la compañía alemana, que se encuentra en plena reingeniería y redistribución productiva en todo el mundo.

La inauguración ocurre además en un contexto de creciente competencia importada, especialmente de marcas chinas, que comenzaron a ganar terreno en el segmento de vehículos comerciales. Frente a eso, los ejecutivos defendieron el valor de la producción local y del servicio posventa como diferencial competitivo. “Un camión parado representa mucho dinero perdido. La venta es apenas una parte; después viene el servicio, los repuestos y la asistencia”, señalaron durante la ronda de preguntas con periodistas.

La planta también incorpora la operación REMAN, dedicada a la remanufactura de motores, cajas y otras piezas de camiones y buses. Según la compañía, ya entregó más de 9.600 componentes reacondicionados, una actividad que combina reducción de costos para clientes y menor impacto ambiental.

El complejo emplea de manera directa a unas 500 personas y se apoya en una cadena de valor de más de 2.000 puestos indirectos, incluyendo concesionarios y talleres oficiales. Mercedes-Benz Camiones y Buses cerró 2025 como líder del mercado local, con 33,4% de participación en camiones y 61,3% en buses.