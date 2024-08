Reservas: ¿Hasta cuando?

Desde el jueves 24 de julio pasado, día en que se terminaron los bonos remanentes ley local de la deuda con vencimiento 2030, el gobierno habría comenzado a intervenir en los mercados alternativos de dólares financieros (CCL y MEP) con el 15% de los plazos fijos en dólares que no sería otra cosa que los encajes de los bancos o lo que es lo mismo ni más ni menos con la nuestra. Si analizamos el balance del BCRA los plazos fijos en dólares del sector privado ascendían a un valor cercano a los U$S 18 MM y por ende el valor de esos encajes es cercano a los U$S 2.700 millones, de los cuales a hoy estarían quedando un número cercano a los U$S 2.000 millones consecuencia de no haber pagado el vencimiento de la cuota con el Fondo Monetario Internacional del 1º de agosto pasado por un valor de U$S 840 millones; puesto que si se hubiera realizado ese monto hoy sería de U$S 1.000 millones. Solamente durante el viernes se colocó vendedor en U$S 25 millones, pero el jueves 1º la posición vendedora fue de U$S 600 millones.