Black Week mayorista: descuentos de hasta 40% en productos de consumo masivo + Agregar ámbito en









Durante la semana, los consumidores podrán acceder a promociones en rubros de primera necesidad como alimentos, bebidas, perfumería y productos de limpieza.

Black Week mayorista: descuentos de hasta 40% en productos de consumo masivo. Reuters

Los supermercados mayoristas pondrán en marcha desde este lunes y hasta el domingo 24 de mayo una nueva edición de la Black Week Nacional, una semana de promociones con descuentos de hasta el 40% en productos de consumo masivo, luego de la finalización del Hot Sale.

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La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y estará dirigida tanto al público general como a comercios de cercanía. Según informaron desde la entidad, participarán cerca de 200 locales mayoristas adheridos de todo el país, tanto físicos como con venta online.

Durante la semana, los consumidores podrán acceder a promociones en rubros de primera necesidad como alimentos, bebidas, perfumería y productos de limpieza. No obstante, desde la cámara aclararon que cada empresa definirá qué productos estarán alcanzados y cuáles serán los descuentos aplicados.

Desde CADAM señalaron que el Black Week Mayorista representa “un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo”, en un contexto marcado por la desaceleración de la inflación y la caída de las ventas.

En ese sentido, destacaron que la inflación de abril fue del 2,6% mensual, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y remarcaron que se trató del índice más bajo desde noviembre de 2025.

La lista completa de mayoristas adheridos, junto con la ubicación de los locales y las tiendas virtuales participantes, puede consultarse en la web oficial de CADAM. corrientes.jpg Durante la semana, los consumidores podrán acceder a promociones en rubros de primera necesidad como alimentos, bebidas, perfumería y productos de limpieza. Inflación: abril dio alivio y el Gobierno apuesta a profundizar la desaceleración El IPC de abril marcó una suba mensual de 2,6%, por debajo del 3,4% registrado en marzo, lo que representó la primera desaceleración luego de varios meses de aceleración inflacionaria. La inflación interanual se ubicó en 32,4%. Según el Banco Central, la moderación respondió a la reversión de factores estacionales, a una menor presión sobre alimentos y a la estabilidad cambiaria observada en las últimas semanas. En el mercado creen que mayo podría mostrar otra desaceleración, aunque persisten riesgos asociados a ajustes tarifarios pendientes, al precio internacional de la energía y a eventuales movimientos del tipo de cambio. El Gobierno insiste en que el ancla fiscal y monetaria seguirá siendo la principal herramienta para bajar la inflación, mientras que consultoras privadas estiman que el índice podría cerrar 2026 cerca del 30%, muy por encima de la meta oficial.