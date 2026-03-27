Tu nuevo jefe: el algoritmo

El universo de trabajadores de plataformas ronda entre 500.000 y 1 millón de personas. No hay un jefe visible. Pero sí existe una estructura que organiza el trabajo. Esa estructura es el algoritmo.

Las principales economías están intentando integrar el fenómeno tecnológico al derecho del trabajo, no excluirlo de plano.

Por años el derecho del trabajo discutió la subordinación clásica: el jefe, el horario, la oficina. Ese modelo nació en la fábrica del siglo XIX y se consolidó en la empresa del siglo XX. Lo conocemos como la Tercera revolución Industrial. Pero el mundo cambió. Hoy miles de trabajadores no reciben órdenes de un supervisor humano. Las reciben de una aplicación . Así nace una nueva categoría jurídica que ya discute la doctrina internacional: la subordinación digital . La cuarta revolución industrial.

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Las plataformas tecnológicas (Rappi, Uber, Cabify, PedidosYa) representan una de las innovaciones más importantes del mercado laboral contemporáneo. Han creado oportunidades de ingreso rápido, flexible y accesible para millones de personas. Permiten trabajar cuando uno quiere, elegir horarios y generar ingresos en un contexto económico donde el empleo tradicional muchas veces no alcanza. Negar ese aporte sería desconocer una realidad evidente.

La tecnología no es el problema. El desafío es cómo la regula el derecho.

El debate aparece cuando observamos cómo funciona realmente el trabajo en plataformas. Aunque formalmente los repartidores o conductores aparecen como “independientes”, la organización del trabajo no es tan libre como parece.

el precio del servicio

qué pedido recibe cada trabajador

el orden de prioridad en la asignación

los sistemas de reputación y ranking

las sanciones o bloqueos de la cuenta

desconexión

No hay un jefe visible. Pero sí existe una estructura que organiza el trabajo. Esa estructura es el algoritmo.

El algoritmo decide qué viaje aparece, cuánto se paga, quién lo recibe y qué sucede si el trabajador rechaza pedidos o baja su calificación. En términos jurídicos, estamos frente a una forma nueva de dirección del trabajo. No desapareció la subordinación, cambió de forma, evoluciono

Por eso cada vez más juristas hablamos de subordinación digital.

En la reciente reforma laboral argentina aparece un punto particularmente discutido: el inciso f del artículo 1 excluye de la Ley de Contrato de Trabajo a los prestadores independientes de plataformas tecnológicas. La norma, en los hechos, presume que estos trabajadores no están en relación de dependencia.

Así mismo, la misma ley (27.802), le dedica un Titulo completo de los artículos 119 a 128, explicando porque no tienen tutela laboral.

Sin embargo, el debate internacional muestra una tendencia diferente.

España sancionó en 2021 la conocida “Ley Rider”, que establece una presunción de laboralidad para los repartidores de plataformas digitales. La norma parte de una premisa simple, si la empresa organiza el trabajo mediante algoritmos, fija precios y controla el servicio, entonces existe relación laboral.

El Reino Unido siguió un camino distinto pero en la misma dirección. En el célebre fallo Uber v. Aslam (Supreme Court, 2021), la Corte Suprema determinó que los conductores de Uber debían ser considerados “workers”, una categoría intermedia que reconoce derechos laborales básicos como salario mínimo y vacaciones.

La Unión Europea, por su parte, aprobó recientemente una directiva que presume la existencia de relación laboral cuando la plataforma ejerce ciertos niveles de control algorítmico sobre el trabajo.

En otras palabras, las principales economías están intentando integrar el fenómeno tecnológico al derecho del trabajo, no excluirlo de plano.

Argentina, en cambio, corre el riesgo de ir en sentido contrario si interpreta la economía de plataformas únicamente como trabajo independiente. No hay nada de liberar en ello (comentario aparte)

La pregunta de fondo no es si la tecnología debe existir. Eso ya está resuelto, las plataformas llegaron para quedarse y son una pieza clave del nuevo mercado laboral.

El problema esta en si una empresa fija precios, controla el servicio, establece penalidades y administra la reputación de los trabajadores mediante algoritmos, el derecho del trabajo se enfrenta a una nueva forma de subordinación. No desapareció la relación laboral; se volvió digital.

El derecho del trabajo no está desapareciendo; está cambiando. Nació para el trabajo industrial del siglo XX y hoy debe responder al trabajo digital del siglo XXI.

El desafío del siglo XXI no es frenar la tecnología, sino entenderla jurídicamente.

Porque el derecho del trabajo nació para equilibrar relaciones de poder dentro del mercado laboral. Y ese principio sigue siendo válido, incluso cuando el jefe ya no está en una oficina, sino en una línea de código.

Hoy el mundo discute cómo regular el trabajo en plataformas. La tecnología avanza con una velocidad vertiginosa, pero el derecho no puede quedar atrás. Regular bien no significa frenar la innovación. Significa garantizar que el progreso tecnológico conviva con reglas claras y justas.

Quizás la pregunta que definirá el futuro del derecho laboral sea esta: si el algoritmo dirige el trabajo, ¿no estamos frente a un nuevo tipo de empleador?