Escala la disputa judicial por la reforma laboral: ordenan al fuero laboral a ceder la causa Por Vanesa Petrillo + Seguir en









La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al juez laboral Alejandro Ojeda que remita el expediente en 24 horas. El Gobierno pidió levantar la cautelar impulsada por la CGT, que suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral.

La Cámara resolvió la competencia en la causa por la reforma laboral. Mariano Fuchila

El Gobierno, representado por el Ministerio de Capital Humano y patrocinado por la Procuración del Tesoro de la Nación, solicitó ayer en el fuero contencioso administrativo federal que se levante la medida cautelar solicitada por la CGT y dictada por el juez Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°63, por la que suspendió más de 80 artículos de la Ley 27.804 de modernización laboral.

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Ante ese pedido, la jueza titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 dispuso elevar las actuaciones a la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y le informó que el juez Ojeda se rehúsa a remitirlas, a pesar de lo resuelto en la decisión de dicha Cámara del pasado 28 de abril de 2026 y lo ordenado por dicha jueza en esa misma fecha.

Frente a esto, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal acaba de ordenar al juez laboral Ojeda que en 24 horas remita, de manera urgente, la causa al fuero contencioso administrativo federal, destacando su incumplimiento y reafirmando que la discusión sobre la competencia está definitivamente cerrada.

Para el Gobierno, el juez Ojeda excluyó arbitraria e ilegítimamente a la Procuración del Tesoro de la Nación del patrocinio en la causa laboral y rechazó inhibitorias, planteos de nulidad y recursos extraordinarios federales presentados, así como la Acordada de la CSJN sobre procesos colectivos. Además, incumplió la orden de remisión de la causa al fuero contencioso administrativo federal, avanzando de espaldas a las reglas procesales.

Qué dijo el Gobierno “La Procuración del Tesoro de la Nación se encuentra trabajando a capa y espada a fin de garantizar el derecho de defensa del Estado Nacional y asegurar la implementación una ley que fue debidamente tratada, debatida y sancionada por el Congreso de la Nación”, señalaron desde el Gobierno.

Pedido de la CGT La CGT pidió apartar a los camaristas del fuero laboral que suspendieron la medida cautelar dictada por el juez Ojeda, que frenó gran parte de los artículos de la reforma laboral. También pidió la nulidad de la resolución de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que restableció la vigencia de la nueva ley.