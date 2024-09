Un poco de mercado en la intervención

Venimos hablando hace ya un rato muy largo de la casi inexistencia de las reservas internacionales en el BCRA. Ya casi no quedan más de U$S 900 millones líquidos en el BCRA correspondientes a los encajes de plazos fijos en dólares –simples- ya que los pocos depósitos del blanqueo de la ley del Paquete Fiscal 27.743 (cerca de U$S 250 millones, puesto que los grandes estudios de contadores y abogados no recomiendan el ingreso para no terminar como el 25% de los contribuyentes del blanqueo 2016 con causas de lavado de activos y evasión fiscal).