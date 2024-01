Paul Giamatti: un Globo de Oro dedicado a los docentes

La mayor (y mejor) sorpresa anteanoche, durante la ceremonia de entrega de los Globos de Oro, fue el que obtuvo Paul Giammati por su papel de profesor de estudios clásicos en la película “Los que se quedan” (“The Holdovers”), de Alexander Payne, cuyo estreno en la Argentina está previsto para el 8 de febrero. Sorpresivo no sólo por lo justo, por la sentida dedicatoria del actor “a todos los docentes”, sino también porque su triunfo fue en el rubro Mejor Actor en Comedia o Musical, ya que “Los que se quedan” es un drama absoluto, sin un sólo elemento cómico. Sí tiene una rica banda de sonido, pero los actores no cantan ni bailan. Si fuera por su música incidental, películas como “Barry Lyndon” o “2001 Odisea del Espacio” también podrían ser consideradas musicales. Pero no importa: este notable film logró romper gracias a eso con lo previsible y tedioso de una premiación que, desde el principio, se sabía que estaría dominada por el fenómeno “Barbenheimer”, aunque “Barbie” no salió favorecida.