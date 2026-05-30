Máxima Zorreguieta completó la primera etapa de su formación militar y recibió una distinción en Países Bajos

La reina Máxima completó la primera etapa de su entrenamiento como reservista del Ejército neerlandés. La jornada incluyó una ceremonia de condecoración, donde estuvo acompañada por el rey y sus hijas.

La reina terminó la primera parte de la formación, que culmina con el rango de Teniente Coronel.

Máxima Zorreguieta sorprendió dando un nuevo paso en su formación como reservista del Ejército Real de los Países Bajos . La monarca completó la primera fase del entrenamiento militar que inició a principios de año y participó de una ceremonia en la que recibió una distinción, acompañada por el rey Guillermo Alejandro y dos de sus hijas.

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La actividad se realizó el pasado viernes en la base militar Trip van Zoudtlandtkazerne, ubicada en la ciudad de Breda. Allí, la monarca participó del acto que marcó el cierre de la primera etapa de un programa de formación anual que combina instrucción teórica y práctica.

Durante la ceremonia, Máxima lució el uniforme militar y protagonizó uno de los momentos más simbólicos de la jornada al colocarse una boina con la insignia del Gran Estado Mayor , representada por un león sobre fondo rojo.

Tras finalizar las actividades, la reina recibió las felicitaciones de sus seres queridos. El rey Guillermo Alejandro, quien también vistió uniforme militar, la recibió con un abrazo, mientras que sus hijas Amalia, heredera al trono, y Ariane acompañaron la ceremonia desde primera fila.

La reina junto a su familia, tras la jornada de condecoración.

Lejos de la formalidad habitual de los actos oficiales, Máxima compartió gestos de afecto con su familia y posó sonriente para las fotografías que inmortalizaron la jornada.

En febrero, la Casa Real de Orange-Nassau informó que la monarca había solicitado incorporarse como reservista al Ejército Real de los Países Bajos. Mediante un Decreto Real fue nombrada soldado raso y comenzó un proceso de capacitación destinado a colaborar con las tareas de defensa y seguridad del país.

Los reservistas funcionan como apoyo de las fuerzas armadas regulares y participan en distintas áreas del Ministerio de Defensa, especialmente en contextos de mayor tensión. Aunque se trata de una función voluntaria, exige cumplir con entrenamientos periódicos, jornadas de instrucción y la actualización constante de las habilidades militares básicas.

La edad también fue un factor determinante para su incorporación, ya que el sistema permite ingresar como reservista hasta los 55 años, edad que Máxima cumplió el pasado 17 de mayo.

Los próximos pasos del entrenamiento militar

La formación completa tiene una duración de un año y contempla diversas pruebas físicas y técnicas. Según trascendió, durante los primeros meses los participantes realizaron ejercicios de escalada, tiro, rapel, entrenamiento en obstáculos e incluso actividades con los ojos vendados y ejercicios acuáticos.

Una vez finalizado el programa en su totalidad, la reina recibirá el rango de Teniente Coronel.

WhatsApp Image 2026-05-30 at 3.37.31 PM Máxima con la boina con la insignia del Gran Estado Mayor. @koninklijkhuis

De acuerdo con la información difundida por la Casa Real, Máxima no estará vinculada a una unidad, regimiento o cuerpo específico, sino que desempeñará un rol general dentro de la estructura del Ejército Real de los Países Bajos.