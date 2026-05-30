Preocupación en la Selección Argentina: Leandro Paredes se lesionó y se perderá los amistosos antes del Mundial 2026

El mediocampista de Boca cargaba con el dolor desde el partido del último jueves por Copa Libertadores. No podrá estar ni ante Honduras ni ante Islandia.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 sumó una nueva preocupación para la Selección argentina . Leandro Paredes sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y quedó descartado para los amistosos frente a Honduras e Islandia , los últimos compromisos preparatorios antes del debut en la Copa del Mundo .

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El mediocampista de Boca integra la nómina de 26 futbolistas elegida por Lionel Scaloni , aunque ahora deberá concentrar todos sus esfuerzos en la recuperación física con la intención de llegar en condiciones al estreno mundialista frente a Argelia , previsto para el 16 de junio en Kansas.

La lesión no resultó completamente inesperada. Durante el encuentro que Boca perdió frente a Universidad Católica por la Copa Libertadores , el volante mostró evidentes signos de incomodidad física y dificultades para desplazarse con normalidad en distintos tramos del partido.

Paredes se desgarró en la eliminación de Boca ante Universidad Católica.

Finalizado ese compromiso, el propio futbolista reconoció que arrastraba un problema muscular. “ Venía arrastrando una sobrecarga en el isquio pero no iba a perder el partido, no era un partido para no jugarlo”.

El entonces entrenador xeneize, Claudio Úbeda, también confirmó la situación. “Leandro Paredes sintió una molestia en el isquiotibial, pero la pudo sostener durante todo el partido y quiso seguir jugando, nunca se quiso cuidar pensando en el Mundial”, explicó.

Los estudios posteriores confirmaron el peor escenario: un desgarro muscular que lo obligará a detener la actividad competitiva durante las próximas semanas.

Scaloni pierde una pieza importante

La baja representa un contratiempo significativo para el cuerpo técnico argentino. Más allá de que no se trata de un titular indiscutido, Paredes suele ocupar un lugar relevante dentro de la estructura del seleccionado gracias a su experiencia, liderazgo y conocimiento del funcionamiento colectivo.

La Albiceleste disputará dos amistosos antes de viajar al Mundial. El primero será el 6 de junio ante Honduras, en Texas, mientras que el segundo tendrá lugar el 9 de junio frente a Islandia, en Alabama.

Esos encuentros servirán para ajustar detalles, sumar rodaje y evaluar el estado físico de varios integrantes del plantel, además de brindar minutos a algunos jóvenes que aparecen como apuestas de cara al futuro.

Messi, también entre algodones

La lesión de Paredes se suma a una serie de problemas físicos que obligan a Scaloni a seguir de cerca la evolución de varios futbolistas.

Entre ellos aparece nada menos que Lionel Messi, quien sufrió una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo durante uno de sus últimos compromisos con Inter Miami.

Aunque en principio no corre riesgo su presencia en el Mundial, sí existen dudas respecto de su participación en los amistosos preparatorios.

Los convocados que arrastran problemas físicos