Alberto volvió a cruzar a Macri: "Siempre preferí preservar la salud de los argentinos"

Alberto Fernández también valoró los indicadores económicos para salir al cruce de quienes sostienen que se paralizó la actividad por priorizar la salud a través de la cuarentena: "La actividad industrial de la argentina está por encima de los niveles que registraba en marzo y esto fue posible por la comprensión y el esfuerzo de todos; pero el riesgo de la pandemia no ha terminado y poco a poco vamos a ir volviendo".

Cabe remarcar que el fin de semana, Alberto Fernández había señalado que en marzo Mauricio Macri le había dicho que deje a la gente "salir a la calle y que se mueran los que se tengan que morir", frase que fue respondida a través de una carta por el ex presidente donde sostuvo que "de ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días". Sin embargo hoy, el mandatario nacional, volvió a repetir esos dichos que se le atribuyeron al líder de Cambiemos.

En referencia al decreto que declaró como servicio esencial a la telefonía móvil e Internet, el Presidente dijo: "Me di cuenta que por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires había seis mil chicos que no acceden a Internet y como no tienen Internet no les llegaban las clases. A aquellos que propusieron volver a clases yo les pregunté si eso no es poner en riesgo la salud de nuestros chicos porque la solución es que todos tengan Internet".

El jefe de Estado estuvo acompañado por los ministros de Transporte, Mario Meoni, y del Interior, Eduardo de Pedro; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y los intendentes de Pilar, Federico Achával, y de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.