Vinos y habanos: placeres que se redescubren en cuarentena

Si de placeres hablamos no podemos dejar afuera al habano, este producto de excelencia de Cuba. ¿Cómo resulta esta combinación entre un vino y un habano? ¿Puede ir con un tinto? ¿Yo no tomo vino tinto, pero me gusta el rosado y el blanco puede ir? ¿Cómo ves la combinación habanos y espumante?. “Para todo hay un compañero”.