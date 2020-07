El oficialismo en Diputados pidió citar a Alconada Mon y otros periodistas por el Espionaje M

"Vayamos a fondo. Citemos a Hugo Alconada Mon y a aquellos periodistas que han sido espiados ilegalmente como usted y como yo", le dijo Valdés al presidente de dicha comisión, el diputado Waldo Wolff, de Juntos por el Cambio.

Durante la reunión se debatió en torno a la actividad periodística y su incidencia en la vida democrática de la sociedad, motorizado por las solicitadas que se dieron a conocer en las últimas semanas. Así, expusieron sus miradas representantes de los y las trabajadores y trabajadoras, nucleados en SiPreBa, Cispren, Fadiccra, y miembros de las cámaras empresarias como ADEPA y FOPEA, entre otros.

"El sector más poderoso del periodismo tiene una mirada de la actividad muy diferente a la de los periodistas y trabajadores que expresaron a través de una solicitada diversa y federal que la libertad de expresión es un derecho colectivo, de toda la sociedad", planteó Valdés.

Durante su intervención, el diputado del Frente de Todos indicó: "No podemos, en aras de la libertad de expresión, buscar rating. Es necesario investigar algo muy duro, que afecta directamente a la actividad periodística, y también los derechos de la sociedad: el espionaje ilegal, sufrido por periodistas que en muchos casos no piensan como yo, como Alconada y Pagni, como los 400 acreditados al G20. No podemos naturalizarlo".

Además, contó que uno de los agentes de la AFI reveló que “, a Alconada Mon le fueron a poner un "pan de Trotyl" también a La Plata. “Parece que cuando llegaron había un patrullero por eso no la dejaron, pero sería bueno que esta comisión de libertad de expresión se abocara a este trabajo”, cerró.