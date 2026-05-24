Sergio Uñac: "No veo un plan económico, veo un ajuste"

El precandidato a presidente del peronismo pide unidad en el Partido Justicialista, "pero no una unidad forzada". Defendió un modelo de desarrollo productivo, federal y exportador donde la minería, la energía, el agro, la industria, la tecnología y la economía del conocimiento generen divisas genuinas.

Sergio Uñac está lanzado como precandidato presidencial del peronismo y defiende la disciplina fiscal. "Javier Milei interpretó correctamente el cansancio de la sociedad por la alta inflación y el bajo poder adquisitivo . La Argentina necesita inflación controlada y equilibrio fiscal, eso es innegable", admite el senador por San Juan en diálogo con Ámbito . Pero advierte que "no existe estabilidad sostenible si la economía familiar y productiva están destruidas".

Sergio Uñac: El peronismo cometió errores y sería irresponsable no reconocerlo. Hubo demandas sociales que no supimos interpretar a tiempo, especialmente alrededor de la inflación y del deterioro cotidiano que vivían muchas familias. Ahora también discutamos el presente: con este gobierno el país está peor. Milei prometió un cambio profundo y terminó demostrando que forma parte del mismo problema que decía combatir. Porque gobernar no es solamente ordenar la macroeconomía o una planilla de Excel. Gobernar es entender que detrás de cada decisión hay personas. Cuando una madre tiene que elegir qué deja de pagar o un trabajador siente que el sueldo ya no le alcanza ni haciendo horas extras, la política tiene que escuchar más y discutir menos entre dirigentes. Hoy hay comercios que venden menos, PyMEs que no saben si pueden sostener empleados, jubilados que recortan medicamentos y familias enteras viviendo en modo supervivencia. La Argentina no puede acostumbrarse a eso.

S.U.: Milei interpretó correctamente el cansancio de la sociedad por la alta inflación y el bajo poder adquisitivo. La Argentina necesita inflación controlada y equilibrio fiscal, eso es innegable . Pero los necesita como activos sociales, y no solo financieros. Además, el otro problema es que no existe un proyecto de desarrollo: hay una lógica de ajuste permanente donde todo el peso recae sobre la gente. Y cuando una sociedad entra en modo supervivencia, empiezan también los daños colaterales: cae el consumo, el estrés deteriora la salud mental, aumentan las tensiones familiares, los jóvenes pierden expectativas y muchas personas sienten que no pueden proyectar a futuro. La economía no puede analizarse solamente desde los indicadores. Hay que mirar qué le pasa a la vida cotidiana de la gente.

"Hablo de un peronismo de soluciones"

Periodista: ¿En qué momento está hoy el peronismo?

S.U: El peronismo está en una etapa de reconstrucción, pero también de una necesaria reflexión profunda. Y creo que eso puede ser una oportunidad para una gran discusión de ideas y para la ampliación de nuestro espacio. La sociedad no está esperando dirigentes que solamente describan problemas; está esperando soluciones concretas. Por eso hablo de un peronismo de soluciones: un peronismo que vuelva a discutir producción, empleo, educación, seguridad, desarrollo y estabilidad económica. Y, además, creo que el tiempo que viene exige unidad. No una unidad forzada alrededor de nombres propios, sino una unidad construida alrededor de un programa común y de una mirada de país. La Argentina necesita una oposición seria, responsable y cercana a los problemas reales de la gente.

Periodista: ¿Quién va a liderar al peronismo en la próxima campaña presidencial?

S.U: El liderazgo lo va a construir quien logre interpretar mejor el momento social y ofrecer un horizonte de esperanza realista. Y, además, quien logre amalgamar a todas las expresiones internas y encolumnarlas detrás de un mismo proyecto. La sociedad está cansada de las peleas políticas permanentes, quiere dirigentes que hablen menos de sí mismos y más de cómo mejorarle la vida a la gente. Y eso vale para todos los espacios políticos, también para el peronismo.

Sergio Uñac Sergio Uñac pide internas en el PJ y advierte: "No veo un plan económico integral: veo un ajuste". Mariano Fuchila

Periodista: ¿Cuál es su referente en materia económica o a quién le gustaría tener de Ministro de Economía?

S.U: Sea ministro o ministra, a mí me interesa más el modelo económico que el nombre propio. La Argentina necesita un equipo económico que entienda la producción, el trabajo y el desarrollo federal pero que además tenga una gran sensibilidad social. Hoy sinceramente no veo un plan económico integral: veo un ajuste. Un país no crece solamente ajustando. La estabilidad es importante, claro que sí, pero no alcanza si al mismo tiempo se destruye el consumo, se paraliza la obra pública y se frenan sectores productivos enteros. Necesitamos economistas que entiendan que la economía real no pasa solamente por los mercados financieros: ocurre en cada hogar, en una fábrica, en una PyME, en un comercio de barrio, en un productor agrícola o en un emprendedor que quiere invertir y generar empleo.

Sergio Uñac y la inflación

Periodista: ¿Cuál es su propuesta para bajar la inflación y mantener el equilibrio fiscal?

S.U: La inflación hay que combatirla con seriedad, con disciplina fiscal y con previsibilidad. Pero también hay que entender que no existe estabilidad sostenible si la economía familiar y productiva están destruidas. Como dije antes, tanto inflación como equilibrio fiscal deben ser activos del plan económico de un gobierno pero, más que nada, activos sociales. La Argentina necesita recuperar capacidad de producción, consumo y empleo. Necesita recuperar poder adquisitivo y condiciones dignas de trabajo. Porque no alcanza con celebrar que bajen algunos indicadores si después un trabajador registrado o no, igual no llega a fin de mes. Yo creo en un modelo de desarrollo productivo, federal y exportador. Un modelo donde la minería, la energía, el agro, la industria, la tecnología y la economía del conocimiento generen divisas genuinas, empleo de calidad y oportunidades para nuestros jóvenes. Un modelo donde el equilibrio fiscal sea una herramienta para crecer, no un fin en sí mismo.

Periodista: ¿Hay proyecto nacional sin pata bonaerense? ¿Cómo y con quiénes va a ser su construcción política en la provincia?

S.U: Yo creo que esa discusión ya está superada. La Argentina necesita una construcción integrada entre Buenos Aires y el interior productivo. No sirve entrar en falsas dicotomías. El desafío hacia adelante es construir un peronismo de soluciones, un proyecto nacional con mirada federal, donde cada región pueda aportar desde su potencial productivo y humano. Y eso requiere diálogo, amplitud, mucha vocación de acuerdo y un conocimiento cabal de cada provincia. La sociedad ya no está mirando quién gana una interna territorial. Está esperando que la dirigencia empiece a discutir cómo generar trabajo, cómo recuperar ingresos y cómo volver a darle tranquilidad a las familias.

Periodista: ¿Cómo es su relación con Axel Kicillof?

S.U: Tengo una buena relación con Axel y respeto la responsabilidad enorme que implica gobernar una provincia, en su casa la provincia de Buenos Aires, en este contexto tan difícil. Más allá de las diferencias que pueda haber creo que el momento exige madurez política para que la discusión de propuestas se de en un marco de diálogo y respeto que nos permita seguir conservando la capacidad de generar puentes. La sociedad espera eso de nosotros. Nuestro adversario político es La Libertad Avanza.

Sergio Uñac El senador nacional por San Juan, Sergio Uñac, recibió a Ámbito en su despacho del Congreso. Mariano Fuchila

Internas en el PJ

Periodista: ¿Por qué considera necesario definir el candidato del peronismo en una interna?

S.U: La legitimidad hoy se construye participando. La sociedad cambió y la política tiene que asumirlo. La única manera de definir liderazgos es a través del voto popular. El peronismo necesita abrirse, escuchar y permitir que participen la mayor cantidad de argentinos posible: de todas las provincias, de todas las regiones, de las ciudades y los pueblos, de cada rincón del país. Eso fortalece al espacio y también al candidato que resulte elegido, porque nace con un respaldo más amplio, más genuino y federal.

Periodista: ¿Considera a Sergio Massa un posible candidato a presidente?

S.U: Es algo que debería contestar él. Sin embargo, Sergio es un dirigente muy importante, con experiencia y capacidad política. Como también hay otros dirigentes valiosos dentro del espacio. Creo que todos los que vengan a sumar alguna propuesta superadora deben ser bienvenidos. Pero, como dije, creo que la discusión hoy no debería centrarse únicamente en nombres. La sociedad está esperando que principalmente discutamos hacia dónde queremos llevar a la Argentina y cómo vamos a mejorarle concretamente la vida a la gente.