Alberto Fernández: "A las calamidades los peronistas le seguimos poniendo el pecho"

El presidente Alberto Fernández aseguró este martes que "en el peor tiempo de la historia" su Gobierno no postergó "las necesidades de nuestro pueblo". Al inaugurar la Travesía Urbana de la Ruta Nacional N°11, en Resistencia, Chaco , resaltó que "a las calamidades los peronistas le seguimos poniendo el pecho".

El presidente reseñó que "en la campaña de 2019 les pedí a cada gobernador que me dijera cuáles eran la cinco obras principales para avanzar y esos cinco compromisos en cada provincia se han cumplido en un 100% en el país. Los pusimos como temas prioritarios y no hemos fallado". Recordó "esos movimientos pendulares de democracias débiles y dictaduras sangrientas, como la última que tuvimos", cuando se soñaba con "la utopía de la democracia" y señaló que "ahora que la democracia está consolidada les propongo que construyamos una nueva utopía, porque no podemos vivir en paz con una Argentina desigual, que es la utopía de la igualdad".