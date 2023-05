Alberto Fernández explicó por que no irá al acto en Plaza de Mayo

El presidente Alberto Fernández negó estar molesto o enojado por no haber sido invitado al acto que se realizará en Plaza de Mayo por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner al frente de la Casa Rosada y que tendrá a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como principal oradora: "Es un día para estar unidos".

En su caminata rumbo a la Catedral Metropolitana desde Casa Rosada, para participar del tradicional Tedeúm, Fernández explicó que no se encontrará en Buenos Aires durante la tarde del jueves: “Yo no voy a estar en Buenos Aires, estoy terminando ahora y me voy a estar yendo porque tengo a mi familia en Chapadmalal”.