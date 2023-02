Alberto Fernández no estará en Argentina el 24 de marzo

"La fecha estaba puesta desde el año pasado. Por supuesto que es una fecha sumamente relevante para nosotros, para la Argentina y también en cuanto a la política exterior. Uno de los pilares de la política exterior argentina es la defensa irrestricta de los derechos humanos", enfatizó. En declaraciones a Radio Con Vos, el funcionario nacional afirmó que se trata de un aniversario que "exige hacer un ejercicio justo de memoria" y sostuvo: "Vamos a estar haciendo ese ejercicio a la distancia con el Presidente".

En las últimas semanas, hubo idas y vueltas por cual será el rol del oficialismo en los actos por el 24 de marzo. Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos y nieto recuperado, participó de un encuentro de este miércoles entre referentes de Abuelas y funcionarios referenciados con Memoria, Verdad y Justicia, como Victoria Montenegro y Wado de Pedro.

"A Cristina Kirchner jamás se le ocurriría hacer un acto el 24; está establecido y se sabe que es el día de los organismos de Derechos Humanos", consideró el Secretario y agregó: "No me gusta que pongan una interna donde no la hay, que es lo que hizo hoy la tapa de Clarín. Me molesta porque hay una relación afectiva entre esta organización y los organismos de derechos humanos, y por sobre todas las cosas Abuelas de Plaza de Mayo. Toda la política acompaña esa convocatoria con la consigna central de los organismos".