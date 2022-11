Alberto Fernández: "Debemos unirnos para enfrentar a la derecha y volver a ganar"

“Nosotros como América latina debemos fortalecernos como región, llevar la justicia social que hoy no existe en América Latina, frente a una derecha que se unió en todos lados", explicó el jefe de Estado, al participar junto a Evo Morales, de la 5° Feria del Libro Nacional y Popular que se realiza en la ciudad de Santa Fe, organizada por el espacio de producción cultural "No Me Olvides" y por el Diputado Provincial, Leandro Busatto.