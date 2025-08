Alianzas a la carta y sociedades transitorias: 24 elecciones que tendrán lógica propia

El jueves cierra el plazo de inscripción de frentes para los comicios legislativos del 26 de octubre. No habrá linealidad y cada distrito tendrá batallas con protagonistas cruzados. Provincia por provincia, partido por partido: el aliado en un pago puede ser rival en otro. LLA se juega la gobernabilidad en un terreno difuso.

En este medio término no habrá un comicio, sino 24 elecciones, cada una con su propia lógica.

No es novedad: la victoria de Javier Milei en 2023 generó un sismo en el entramado político. Se pusieron en discusión las identidades, los liderazgos y hasta las conveniencias partidarias. Pasaron casi dos años y esos movimientos, desconcertantes, todavía siguen latentes.

Este jueves será el cierre de frentes para la primera contienda nacional después de aquella irrupción del líder libertario. Será una muestra de que los reacomodamientos perduran, de que no hay nada estable en el actual escenario político. Alianzas a la carta, espacios emergentes y, acaso como nunca, la demostración de que en este medio término no habrá un comicio, sino 24 elecciones, cada una con su propia lógica . En ese berenjenal de urnas La Libertad Avanza (LLA) se jugará la gobernabilidad del segundo tramo de gestión.

Desde que Cambiemos apareció en la cancha, hace más de una década, los comicios tenían algunas certezas para el observador. Era, con excepciones, una pulseada más o menos transversal de norte a sur entre el peronismo y esa unión de radicales con el PRO. Por supuesto, había en esos tiempos, no tan lejanos, distritos con más de una lista peronista. O pagos donde la UCR y los amarillos no se ponían de acuerdo y marchaban por separado. También había espacios provincialistas, aquellos que siguieron la huella del MPN, en un puñado de distritos. Pero, a vuelo de pájaro, el domingo por la noche el espectador podía hacerse la pregunta: ¿Quién ganó en Equis provincia, el peronismo o Cambiemos (Juntos por el Cambio –JxC-, más tarde)?

Esa pregunta ahora no tendrá respuesta clara. Porque el astillado sistema llevará a que el 26 de octubre no haya coincidencias de frentes entre una provincia y otra. Esa será la norma. En especial por la debilidad en la que han quedado los espacios de lo que fuera JxC. Así, habrá sociedades entre LLA y el PRO, donde la UCR será rival. En otros los libertarios se juntarán con los radicales, con los amarillos como enemigos. Asimismo, también se asistirá a pactos que revivirán JxC, con otros aliados, contra violetas y peronistas. Se suma además el surgimiento de una suerte de liga federal de gobernadores para competir, con vistas a conformar un espacio propio parlamentario. Esto sin contar los entuertos del peronismo, que intenta agruparse bajo Fuerza Patria, pero podría dispersar su oferta en las latitudes donde no se logre la unidad. Ni hablar en los sitios donde el PJ está intervenido.