¿Amenazas para marchar?: el Gobierno aseguró que "ya recibió 4.310" denuncias

A horas de habilitar la línea 134 , "puesta a disposición cada uno de los beneficiarios de planes sociales que sientan que los están amenazando en línea con ' si no van a la marcha de mañana les cortan el plan '", el vocero presidencial, Manuel Adorni , sostuvo en un mensaje grabado que en lo que va del día ya recibieron " 4.310 denuncias , a razón de 300 por hora".

En ese sentido señaló que "el derecho a manifestarse se respeta mientras no impida la libre circulación ni afecte el orden público" y remarcó que " el derecho a manifestarse no puede cercenar el derecho a la libre circulación . Podrán manifestarse en parques, en plazas o incluso en las veredas".

Por último, el vocero presidencial instó a usar la nueva línea de telefónica: "Hagan la denuncia en el 134, los vamos a defender. La ley se cumple y estamos dispuestos a apoyar a cada uno de ustedes. No van a perder el plan si no infringen la ley. No tengan miedo porque vamos a estar apoyándolos", concluyó.

El Gobierno detalló cómo será el despliegue de seguridad en la manifestación de mañana

En el mismo comunicado, Adorni se refirió al despliegue de seguridad que habrá mañana en la Ciudad de Buenos Aires de cara a la marcha convocada por Unidad Piquetera (UP) este miércoles en una nueva conmemoración de los hechos ocurridos en 2001 y en rechazo "al ajuste" del gobierno de Javier Milei.

"Con respecto al protocolo de seguridad de mañana queremos aclarar que la Policía Federal Argentina, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y Policía de la Ciudad de Buenos Aires estarán trabajando para hacer cumplir el protocolo de orden público dispuesto por el Ministerio de Seguridad", adelantó.

El operativo también afectará a los transportistas ya que aseguró que "en los accesos a la ciudad habrá estrictos controles" y advirtió: "Todo aquel que no tenga los papeles al día o no tenga los permisos necesarios para circular pagará las multas correspondientes".