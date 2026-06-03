Karina Milei recibió a Patricia Bullrich: una foto que busca aplacar la interna

La imagen buscó ordenar el espacio violeta tras los cruces y sostener la unidad. Las tensiones en el oficialismo se incrementaron luego de que la senadora se desmarcara del Presidente por el retiro de un pliego judicial.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , recibió este miércoles en su despacho de la Casa Rosada a la senadora Patricia Bullrich , en un gesto político orientado a contener las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza y mostrar una señal de unidad en el oficialismo.

El encuentro fue difundido por la propia Bullrich a través de sus redes sociales. “Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Javier Milei ”, escribió la legisladora en su cuenta de X , junto a una foto de ambas en Balcarce 50.

El cortocircuito entre Bullrich y la Casa Rosada se originó por el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli , una candidatura que había sido impulsada por el Gobierno dentro de un paquete de más de 70 nombramientos judiciales, pero que luego el oficialismo decidió frenar. Frente a ese giro, la senadora invocó su “derecho a la objeción de conciencia” y puso a disposición su renuncia como titular del bloque libertario en el Senado.

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Patricia Bullrich minimizó la crisis interna y negó fractura en La Libertad Avanza

Tras horas de un nuevo episodio en la interna, Bullrich buscó bajarle el tono a la discusión: "Se lo planteé al Presidente en una charla muy madura, muy seria. Uno pone a disposición su renuncia, él no le dio importancia al tema y seguimos la conversación. Así que eso queda ahí".

El desplante de la exministra de Seguridad llega en un momento bisagra para el oficialismo en referencia a su estrategia legislativa. Es que, tras la decisión de la legisladora - que estuvo en Mendoza para participar de un evento de ciberseguridad - el Senado finalmente postergó para la semana que viene la votación del pliego de Verónica Michelli, aunque sí se tratarán otros nombramientos y se buscará sancionar la Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada y aprobar el pago a holdouts.

"El bloque LLA tiene muchos temas por delante. Esta es una figura que se utiliza en muchas situaciones, en las que los principios uno lleva están en contra, pero son posiciones individuales, no son posiciones de bloque", detalló la legisladora.

Al ser consultada sobre si hay posibilidad de una fractura del bloque oficialista en el Senado, Bullrich fue terminante: "No de ninguna manera. El bloque es un bloque que está consolidado en las ideas, que tiene un trabajo de unidad muy claro".

"Ahora, este jueves, vamos a tener una sesión importante y no vamos a parar por el Mundial, vamos a seguir trabajando. Tenemos otros temas importantes. El Gobierno necesita proyectos y los vamos a seguir trabajando", aseguró sobre el futuro de la estrategia legislativa del Gobierno.