Fórmula 1: Franco Colapinto no pudo llegar a la Q3 y largará 14° en la carrera del domingo + Agregar ámbito en









El argentino comenzó el fin de semana con dificultades durante las prácticas libres. A pesar de mejorar su rendimiento, finalizó por detrás de su compañero Pierre Gasly, que largará 9°.

Franco Colapinto largará lejos de la zona de puntos en un circuito históricamente complejo para los sobrepasos. @AlpineF1Team

Franco Colapinto partirá desde la 14ª posición en el Gran Premio de Mónaco luego de quedar eliminado en la Q2 de la clasificación. El piloto argentino registró un tiempo de 1:13.995 y, aunque mostró una mejora respecto a los entrenamientos libres, no logró meterse entre los diez mejores en una de las jornadas más ajustadas del fin de semana.

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“Muy cerca, una pena. Cuando está tan parejo y no te sentís tan bien con el auto creo que cuesta mucho tiempo. En las curvas más rápidas del primer sector iba bien, pero el segundo hay curvas muy lentas y me está costando un montón este fin de semana. Está el auto muy desconectado, bloqueando mucho adelante. Es como una desconexión muy rara y no le estamos encontrando la vuelta. Dimos un pasito, pero en una pista como Mónaco, cuando no tenés esa confianza se complica. Estuve muy cerca”, analizó tras la clasificación.

Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, avanzó a la Q3 y largará noveno, una referencia que expuso las dificultades que Colapinto arrastró durante toda la actividad en el trazado callejero del Principado.

Gran Premio de Mónaco: Franco Colapinto largará 14° en la carrera del domigno El pilarense reconoció que nunca terminó de sentirse cómodo con el comportamiento del auto y que, pese a los cambios realizados durante el fin de semana, no logró encontrar la puesta a punto ideal. “Con el feeling feo que tuvo todo el fin de semana, haber quedado tan cerca de la Q3 es bueno. Pero, obviamente, una pena porque el auto estaba para pasar si lo poníamos bien a punto. Trabajaremos para estar un poco mejor mañana y volver fuertes en Barcelona”, explicó.

A lo largo de las prácticas y la clasificación, Colapinto insistió en que la principal dificultad apareció en los sectores más lentos del circuito, donde la falta de confianza le hizo perder tiempo valioso frente a sus rivales.

“Estuve empujando todo el fin de semana, pero como que nada hacía click. Cambiamos un montón de cosas en el auto y era como muy raro todo. Fue un fin de semana raro en general, no es lo que esperábamos. Pierre estuvo un poco más cómodo al principio, la experiencia acá en Mónaco es un gran punto. Tener muchas carreras acá es importante para la confianza”, sostuvo. Y agregó: “Un poco con bronca, pero hice lo mejor que pude. Una qualy difícil. Estuve cerca en la Q1 y en la Q2, pero no terminamos de hacer click”. La gran sorpresa de la clasificación fue Andrea Kimi Antonelli, puntero en la tabla de pilotos. El joven italiano marcó un tiempo de 1:12.051 y se quedó con la pole position tras superar por apenas 0,043 segundos a Max Verstappen. Detrás de ellos partirán Lewis Hamilton, con Ferrari, y Charles Leclerc, que terminó cuarto luego de sufrir un choque en su último intento. George Russell finalizó sexto. Estos son los horarios para Argentina del GP de Mónaco: Viernes 5 de junio Práctica Libre 1: 08:30 - finalizada

Práctica Libre 2: 12:00 - finalizada Sábado 6 de junio Práctica Libre 3: 07:30 - finalizada

Clasificación: 11:00 - finalizada Domingo 7 de junio Carrera: 10:00 Fórmula 1 2026: calendario de próximas carreras Luego del GO de Mónaco, así continúa el calendario de la Fórmula 1 hasta fin de año: Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio

Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio

Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio

Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio

Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio

Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto

Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre

Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre

Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre

Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre

Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre

Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre

Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre

Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre