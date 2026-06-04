La caída en la aprobación del Gobierno encuentra un nuevo piso, pero no repunta: qué dicen las encuestas

Datos recabados por diferentes encuestas volvieron a posicionar la desaprobación de la gestión nacional en el orden del 60%. Asimismo, un estudio pidió calificar al Gobierno con una nota y la respuesta del 53% fue contundente: uno.

A pesar de los avances en materia legislativa, el Gobierno atraviesa un momento adverso a nivel económico y político. Nuevas encuestas revelaron que la imagen de la gestión del presidente Javier Milei no logra repuntar y se ubica en un umbral negativo del orden del 60% , cifra similar a las registradas en abril y mayo, lo que podría revelar un piso. Asimismo, el 53% de los consultados calificaron a la administración nacional con la nota más baja: uno.

Tras los datos revelados por Zentrix que arrojaron una imagen negativa del 59,3% en abril, el deterioro en la consideración social sobre el Poder Ejecutivo Nacional volvió a registrar guarismos similares. La desconfianza en el rumbo económico persiste, al calor del incumplimiento de promesas de campaña como el combate a la “casta” y el fin de la inflación, pero no profundizó su caída.

Uno de los últimos sondeos de una de las consultoras que más circulan en Casa Rosada ratifica una percepción negativa elevada de la sociedad sobre las políticas de Milei. De cara a la construcción de la reelección del mandatario, el desgaste acentúa las dificultades futuras.

De acuerdo a un estudio de Opinaia, basado en un relevamiento de 1.000 casos realizado entre el 22 y el 27 de mayo, la evaluación de la sociedad sobre la situación actual arrojó que un 59% considera que es negativa. Apenas un 15% afirma que es positiva y un 26% opina que es “regular”.

Asimismo, el nivel de desaprobación de la gestión alcanza el 56%, doce puntos por encima de la aprobación. En tanto que para el 56% la imagen personal del Presidente es negativa, con un 42% de aprobación.

Consultados sobre la comparativa respecto al año anterior, el 40% afirma que está peor actualmente, mientras que apenas uno de cada cuatro –el 25%- asegura que está mejor y un 32% señala que no percibe cambios en su situación.

A pesar de la mala imagen personal y de gestión, las expectativas económicas a futuro muestran otro panorama. El 31% considera que la economía repuntará, mientras que otro tercio - 36%- cree que a futuro la situación económica irá cuesta abajo. El tercio restante afirma que se mantendrá igual.

De cara a la batalla electoral del próximo año, La Libertad Avanza es la fuerza que mejor piso tiene, con una intención de voto del 28%, y que menos rechazo genera, con un 50%. El peronismo kirchnerchsta la sigue con un 19% de piso y un 59% de rechazo. Cierran Provincias Unidas (5% y 63%) y el Frente de Izquierda (7% y 67%).

Manuel Adorni Informe de Gestión Diputados Congreso Mariano Fuchila

El caso Manuel Adorni y el deterioro de la economía familiar

Otro estudio realizado por Tendencia Consultores marca una profundización de la caída en la imagen del Gobierno iniciada en marzo. Al igual que el informe de Opinaia, ubica el umbral negativo entorno al 60% según un relevamiento realizado en mayo sobre 4.740 casos.

El caso judicial que enfrenta Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y las dificultades económicas que enfrentan las familias aparecen como los principales problemas para el Gobierno. Un 40,8% dijo no llegar a fin de mes, mientras que un 20,5% afirma que tuvo que recortar gastos. Apenas un 18,8% dice no haber tenido que hacer ajustes a sus cuentas y que puede ahorrar.

Consultados sobre la situación económica actual, la mayoría adjudica la culpabilidad a la gestión de Milei. Un 43,6% cree que la política económica del mandatario libertario es la principal responsable de los problemas actuales. Respecto a las expectativas a futuro, un 42,7% de los consultados considera que la economía familiar estará peor, mientras que un 32,6% es optimista: espera que habrá una mejora en las condiciones de vida.

En cuanto a la situación procesal del jefe de Gabinete, el 62% no duda en calificarlo como un caso de corrupción. Apenas un 14,4% adhiere a la teoría de Milei respecto a que se trata de una causa armada políticamente, impulsada por un sector del periodismo.

El 53% le puso un uno a Javier Milei

Para la consultora Opina Argentina, de Facundo Nejamkis, la percepción social sobre la gestión libertaria corre en paralelo a los resultados arrojados por los dos estudios anteriores. El relevamiento realizado en base a encuestas a personas mayores de 16 años mostró que un 53% de los consultados le puso un uno al Gobierno. Asimismo, apenas un 13% le puso un 10.

El trabajo también analizó a las principales figuras del oficialismo y de la oposición. La dirigente que mostró los mejores registros entre los libertarios fue Patricia Bullrich, incluso por encima de Milei.

Entre los opositores, Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner y Myriam Bregman están ubicados como los dirigentes con mejor diferencial de imagen del país. El gobernador bonaerense es el principal referente opositor.