Ante Naciones Unidas, Diana Mondino criticó la situación de los derechos humanos en Venezuela

Mondino expresó su preocupación por el panorama en Venezuela

La canciller libertaria expresó su preocupación por "el daño que estas acciones ocasionan al Estado de Derecho, la democracia y el respeto a las libertades civiles y políticas del pueblo venezolano, y que redundan en un deterioro de la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos por parte de Venezuela".

Agregó que "bajo la excusa de la incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista, se persigue, detiene y priva de la libertad a personas que buscan ejercer sus derechos políticos y su legítimo derecho a la protesta pacífica".

"Además, hemos sido testigos de acciones que se dirigen a la persecución de niños, niñas y adolescentes, por lo que reclamamos con firmeza la obligación de garantizar que sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez", concluyó.

Edmundo González Urrutia llama al "diálogo" y asegura que partió de Venezuela para cambiar "las cosas"

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, rival de Nicolás Maduro en las cuestionadas elecciones del 28 de julio, hizo este lunes un llamamiento al "diálogo" y explicó que se exilia a España para "que cambien las cosas", en una carta dirigida a sus compatriotas tras llegar a Madrid.

"Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos", escribió el político opositor en esta carta publicada en X y fechada en Madrid, asegurando que su decisión de irse al exilio la tomó para "que cambien las cosas" y construir "una etapa nueva para Venezuela".

"Es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido", añadió el exdiplomático de 75 años al día siguiente de llegar a España con la ayuda del Gobierno de Pedro Sánchez. "Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento", sentenció González Urrutia. Horas antes de esta carta, su equipo de prensa difundió un mensaje de voz en el que prometía seguir con "la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela".