Apertura de sesiones: más gobernadores declinan la invitación de Milei

El debut de Javier Milei como orador del acto de inicio del año parlamentario, con la apertura de sesiones ordinarias , se da en un clima de tensión con los gobernadores. Al tiempo que se espera un discurso contra la “casta” , con los jefes provinciales dentro del blanco, los mandatarios recibieron la invitación, pero no todos asistirán al Congreso Nacional, con distintos pretextos.

Si bien la mayor parte de los gobernadores confirmaron presencia, otros ya dijeron que no viajarán a Buenos Aires. Al mismo tiempo, un puñado no termina de confirmar su participación en el acto, a la espera de los movimientos finales. El horario nocturno de las 21 les da margen para estirar la decisión.

En el lote de ausentes: Ricardo Quintela (La Rioja), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Paradójicamente, el mandatario que más cerca quedó de Javier Milei, el tucumano Osvaldo Jaldo, sigue evaluando su participación , al igual que el salteño Gustavo Sáenz . Entre quienes en principio estarían, pero no terminaron de confirmar: el chaqueño Leandro Zdero y el correntino Gustavo Valdés .

“Para que me insulten y me falten el respeto, me quedo en mi provincia”, dijo el riojano Quintela, uno de los mandatarios más frontales contra el Presidente, con demandas judiciales y la afrenta de las cuasimonedas incluida. El sábado, además, Quintela abrirá sesiones en la legislatura provincial.