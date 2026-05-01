El video que compartió Javier Milei por el Día del Trabajador

El Presidente compartió un video autorreferencial, que busca revindicar consignas del Gobierno como "superávit fiscal". El Día del Trabajador se conmemora cada 1° de mayo en homenaje a los denominados Mártires de Chicago.

Con él como protagonista, Javier Milei compartió un video por el Día del Trabajador.

El presidente Javier Milei publicó este 1° de mayo un video alusivo al Día del Trabajador donde se lo ve caracterizado como un personaje personaje lego. El mismo lo muestra armando una estructura - con conceptos que el Gobierno busca resaltar de su gestión - que termina tomando la forma del mapa argentino.

En detalle, las consignas pintadas en los bloques en tonos celeste y blanco expresan: “Más Libertad”, “Baja Inflación”, “Menos Ministerios”, “Reforma Laboral”, “Apertura Económica” y “Fin de los piquetes”.

El video - que originalmente fue compartido por el presidente de la Cámara de Diputados - cierra con dos mensajes: “Feliz día al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez” y “Feliz Día del Trabajador, Presidente Milei”. La publicación fue acompañada por un breve texto del jefe de Estado en redes sociales: “Feliz Día del Trabajador. MAGA! VLLC!”.

En este 1° de mayo reivindicamos a cada argentino que, con esfuerzo y responsabilidad, saca el p

El término “MAGA” remite a “Make Argentina Great Again” (“Hacer Argentina grande otra vez”), una adaptación del eslogan que utilizó Donald Trump durante su campaña presidencial en Estados Unidos.

Una fecha con origen histórico y contexto local desafiante

El Día del Trabajador se conmemora cada 1° de mayo en homenaje a los denominados Mártires de Chicago, trabajadores que en 1886 impulsaron una huelga en Estados Unidos en reclamo de la jornada laboral de ocho horas. Las protestas derivaron en episodios de violencia, especialmente tras los incidentes en la plaza Haymarket, donde murieron manifestantes y efectivos policiales.

Tres años más tarde, en 1889, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional institucionalizó la fecha como símbolo de las luchas laborales. Desde entonces, se consolidó como una jornada de reivindicación de derechos y reconocimiento a la clase trabajadora a nivel global.

En la Argentina, el contexto laboral actual muestra tensiones estructurales. La tasa de desocupación general se ubica en 7,5%, pero escala al 16% entre jóvenes de 14 a 29 años. A su vez, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos