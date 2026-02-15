La Plata se paraliza con Gimnasia vs Estudiantes, un clásico clave del Torneo Apertura + Seguir en









El duelo interzonal se disputará en el Bosque con ambos equipos bien posicionados y la ambición de quedarse con el orgullo de la ciudad y puntos valiosos en la tabla.

El Lobo y el Pincha vuelven a verse las caras

La ciudad de La Plata vivirá este domingo una jornada especial con una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro se jugará desde las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y la asistencia en el VAR de Fernando Espinoza.

El conjunto local, dirigido por Fernando Zaniratto, llega con confianza tras un arranque competitivo que lo ubica en la zona media de la Zona B. Las victorias en su estadio frente a Racing Club y Aldosivi fortalecieron su campaña, y el equipo buscará aprovechar el respaldo de su público para sumar un triunfo que también tenga valor simbólico, especialmente después de la eliminación sufrida ante su rival en las semifinales del último campeonato.

Por su parte, Estudiantes, bajo la conducción de Eduardo Domínguez, atraviesa un presente sólido y se posiciona entre los protagonistas de la Zona A. El vigente campeón consiguió resultados importantes, incluyendo un triunfo ante Boca Juniors, y pretende dar un golpe como visitante que lo mantenga en la pelea por el liderazgo.

Gimnasia Estudiantes Cetre Max Cetré estará en el banco de suplentes, mientras espera una resolución sobre su futuro. Max, será titular. El clásico platense no solo representa tres puntos: es un partido cargado de historia, orgullo y rivalidad. Con ambos equipos en buen momento y aspiraciones claras, el choque promete emociones fuertes y volverá a dividir a la ciudad en dos pasiones.

Formaciones de Gimnasia y Estudiantes para esta tarde Torneo Apertura

Interzonal - fecha 5

Gimnasia y Esgrima (LP) - Estudiantes (LP)

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Fernando Espinoza

Hora: 17. TV: TNT Sports Premium Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Alexis Steimbach; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Santiaago Núñez, Leandro González Pírez, Eric Meza; Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Joaquín Tobio Burgos, José Sosa, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.