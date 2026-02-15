Detuvieron al "anarquista de la molotov" que arrojó una bomba en las protestas contra la reforma laboral en el Congreso + Seguir en









La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que apresaron al agresor identificado en las protestas en el Congreso, durante el debate por la reforma laboral en el Senado.

El hombre fue capturado tras una investigación de la Policía.

Un hombre de 31 años, identificado como "el anarquista de la molotov" fue detenido como el primero de los manifestantes identificados por arrojar bombas y causar destrozos en las inmediaciones del Congreso Nacional durante la reciente marcha contra el proyecto de reforma laboral que se debatió en el Senado, confirmaron fuentes oficiales. Se suma a otro de los agresores que fue apresado en las últimas horas.

La detención se concretó este viernes por la noche cuando agentes de la Policía de la Ciudad hallaron al detenido durmiendo en un cajero automático del barrio de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires. La vestimenta que llevaba coincidía con la que se observa en las imágenes de los disturbios registrados frente al Palacio Legislativo, lo que permitió su identificación y posterior arresto.

EL ANARQUISTA DE LA MOLOTOV, PRESO



Domingo, desde las 7 de la mañana, para contarte que detuvimos al violento que fue al Congreso a provocar caos.



En su casa encontramos bidones con combustible, la ropa utilizada durante el ataque, guantes térmicos y material vinculado a grupos… — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) February 15, 2026 El Ministerio de Seguridad detuvo al "anarquista de la molotov" Según informó el Gobierno, el hombre posee antecedentes penales y fue trasladado a una comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia Federal mientras avanza la causa por los hechos violentos ocurridos durante la protesta.

El operativo de identificación y detenciones es parte de una investigación más amplia encabezada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que ya difundió una lista de 17 personas presuntamente vinculadas a los episodios de violencia extrema frente al Congreso. Se trata de una nómina incorporada a la causa federal, con la que se busca determinar responsabilidades individuales por los ataques, que incluyeron lanzamiento de artefactos incendiarios, piedras y otros elementos contra las fuerzas de seguridad.

Este arresto se suma a otras detenciones vinculadas con los desmanes registrados esa jornada, en la que agentes de la Policía de la Ciudad, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional actuaron para controlar la movilización que acompañó el debate legislativo. Mientras tanto, casi todos los demás manifestantes que habían sido demorados durante la protesta fueron liberados en los días posteriores, aunque aún continúan las investigaciones y no se descartan nuevos arrestos de quienes participaron en los incidentes más graves. El clima de tensión acompaña al intenso debate por la reforma laboral, que ha congregado protestas masivas y choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad en las calles de Buenos Aires, con saldo de heridos y detenidos, y que sigue generando fuerte debate político y social.

