Marcha contra la reforma laboral: detuvieron a otro acusado de disturbios

La Policía de la Ciudad detuvo al joven y quedó imputado por su participación en los incidentes frente al Congreso; la causa suma detenciones y diligencias.

La detención de Matías Roldán se produjo 48 horas después de los hechos. @gargantapodero

La Policía de la Ciudad detuvo a Matías Enzo Roldán, conocido como "Tucumano", mientras se desplazaba por el microcentro porteño. Quedó imputado por su participación en los disturbios registrados frente al Congreso.

La captura se produjo 48 horas después de los hechos; las autoridades detallaron que la detención derivó de operativos e investigaciones iniciadas tras los incidentes. El viernes fue capturada otro hombre, quién se convirtió en el primer imputado, identificado como N.G.B. Fue encontrado en un cajero automático del barrio de Belgrano; los investigadores lo vincularon acon imágenes de los hechos y la coincidencia de la indumentaria.

La causa, en la que hasta ahora figuran 17 personas señaladas en relación con los disturbios, avanza con el análisis de cámaras de seguridad, publicaciones en redes sociales y testimonios de testigos; el mecanismo de investigación busca determinar nuevas imputaciones.

Los incidentes se produjeron durante el debate del proyecto de reforma laboral en el Senado. La investigación judicial y las fuerzas de seguridad informaron que continúan recabando pruebas y adoptando medidas para garantizar la seguridad en la zona del Congreso.

Las personas señaladas por los disturbios Desde el Ministerio de Seguridad informaron que ya fueron identificadas 17 personas presuntamente vinculadas a los episodios de violencia.

Entre los nombres que trascendieron figuran Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli, Matías Enzo Roldán y Patricio Hernán Castellan, entre otros. También fueron señalados Denis Alejandro Figueredo, Néstor Alejandro Flores, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano. De acuerdo con fuentes oficiales, algunos de los identificados registran antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos. Sin embargo, hasta el momento no fueron individualizados los responsables de arrojar bombas molotov contra efectivos de la Policía Federal, por lo que esa línea de investigación continúa abierta.

