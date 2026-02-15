Fuerte crítica a legisladores por la reforma laboral: "Nunca leyeron la ley" + Seguir en









En medio del avance del proyecto en el Senado y la presión de la CGT por un paro general, uno de los abogados laboralistas que participó en la redacción del proyecto criticó la falta de lectura del texto. Advirtió sobre “problemas prácticos” que podrían generar sus artículos.

El Senado dio media sancón al proyecto del Gobierno. Ahora, la iniciativa será girada a Diputados. Senado

Julián De Diego, uno de los abogados laboralistas que colaboró en la redacción del proyecto de reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, afirmó este sábado que muchos legisladores “nunca leyeron la ley” que se debate en el Congreso. Al mismo tiempo consideró que no tienen elementos suficientes para exponer o debatir sobre el texto.

De Diego, experto en Derecho Laboral, formuló estas críticas en declaraciones a TN tras señalar que “la mayoría” de los legisladores desconocen el contenido de la iniciativa que busca modernizar la legislación laboral en Argentina, y que está siendo tratada en sesiones extraordinarias.

Dura crítica a legisladores por la reforma laboral: "Nunca leyeron la ley" La normativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado, lleva al corazón del debate elementos como la flexibilización del régimen de horas extras, que contempla nuevos esquemas de compensación de jornada, y modificaciones en el cálculo de indemnizaciones y salarios en caso de contratiempos fuera del ámbito laboral. Según De Diego, estas disposiciones requieren una revisión detallada para evitar consecuencias adversas para los trabajadores.

El proyecto ha generado una fuerte controversia política y social en el país. La reforma fue aprobada en la Cámara alta entre protestas en las calles y choques que dejaron heridos y detenidos, y ahora avanza hacia la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

Julián de Diego Julián De Diego, uno de los abogados laboralistas que participó en la elaboración de la reforma laboral. Desde distintos sectores de la oposición y de organizaciones sindicales, como la Confederación General del Trabajo (CGT), se cuestiona que el texto modifique aspectos centrales de las relaciones laborales sin un debate profundo. La CGT llegó a calificar a los senadores que dieron media sanción como “irresponsables” y advirtió que seguirá “dando pelea” en la calle, en la Justicia y en el Congreso.

Por su parte, defensores de la norma, incluidos funcionarios del Gobierno, sostienen que la reforma moderniza la legislación para fomentar el empleo formal y adaptar los marcos normativos a los nuevos modelos productivos, y que no se eliminan derechos esenciales. Este contrapunto ha marcado la discusión en ambos lados del espectro político. La pulseada legislativa se da también en plenarios y comisiones, donde opositores han denunciado que la versión final llegó con modificaciones de último momento y sin tiempo para un análisis riguroso, mientras que el oficialismo sostiene que la norma es indispensable para dinamizar el mercado laboral argentino.