Girard: "No tiene sentido pensar que Kicillof ataca a los bonaerenses que viven en countries" El director de ARBA dijo que en la Provincia hay 871 barrios cerrados, de los cuales "un 25% no está registrado formalmente, por lo que no paga los impuestos correspondientes". "Plantearlo como un 'ellos o nosotros' es parte de la lógica política de una oposición que está en 'modo oposición full' en un contexto muy delicado", advirtió.