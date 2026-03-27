ARBA homenajeó a sus trabajadores desaparecidos durante la dictadura militar

El titular del organismo, Cristian Girard, encabezó la ceremonia por los 14 empleados del organismo y del Ministerio de Economía bonaerense secuestrados entre 1976 y 1983.

Homenaje de ARBA a sus trabajadores desaparecidos.

En el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard , encabezó una jornada de memoria en la sede central de la Agencia, donde se homenajeó a 14 trabajadoras y trabajadores desaparecidos que se desempeñaban en ARBA y el Ministerio de Economía durante la última dictadura cívico-militar.

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Como parte de las actividades, se inauguró la muestra fotográfica “Violencias” del reconocido reportero gráfico Eduardo Longoni , una propuesta que invita a reflexionar sobre las distintas formas de violencia a lo largo de la historia argentina, y su persistencia más allá del período dictatorial.

La jornada contó con la participación de funcionarios y agentes del organismo, quienes se acercaron a recorrer la muestra y a compartir un espacio colectivo de memoria, reflexión y compromiso con los valores democráticos.

Durante la actividad, Girard recordó una a una a los trabajadores desaparecidos y expresó: “A ellas y ellos, nuestras compañeras y compañeros de esta Casa, les dedicamos un recuerdo muy emotivo. Este es un momento para encontrarnos, estar juntos y participar colectivamente” .

En paralelo, también se realizó una instalación especial en el edificio de casa central en la ciudad de La Plata, donde se expusieron poemas escritos por personas desaparecidas. La intervención incluyó una breve reseña de sus historias de vida, con el objetivo de recuperar sus trayectorias, visibilizar sus ideales y fortalecer la memoria colectiva.

La iniciativa buscó no solo rendir homenaje, sino también reafirmar el compromiso institucional con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, entendiendo que recordar es una forma de construir un presente más justo y democrático.

Desde ARBA se destacó la importancia de sostener estos espacios de reflexión dentro del ámbito laboral, como parte de una política activa de derechos humanos que reconoce el valor de quienes formaron parte del organismo y fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Quiénes eran los trabajadores desaparecidos de Economía y ARBA

* Daniel Benjamín Carrera, 26 años - Registro de la Propiedad

* Néstor Alfredo Cortez, 24 años - Catastro

* Alicia Edith Cruz, 22 años - Dirección de Administración

* Rodolfo Daniel Elías, 25 años - Catastro

* Guillermo Ángel Ercolano, 27 años - Catastro

* Humberto Luis Fraccarolli, 26 años - Catastro

* Ricardo Alejandro Iglesias, 28 años - Catastro

* Alberto Alejandro Jamilis, 28 años - Registro de la Propiedad

* Daniel Enrique Mariani, 28 años - Asesoría Ministerial de Desarrollo

* Daniel Eduardo Mendiburu Elicabe, 25 años - Dirección Provincial de Rentas

* Edgardo Omar Moroni, 24 años - Catastro

* Carlos Tames, 42 años - Catastro

* Jorge Mario Tulli, 24 años - Dirección de Servicios de Procesamiento Electrónico de Datos

* Horacio Salvador Urrera, 24 años - Registro de la Propiedad