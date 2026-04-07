Axel Kicillof se reunió con Emilio Monzó y Nicolás Massot en medio del reordenamiento del peronismo

El gobernador bonaerense se reunió con dirigentes cercanos a Miguel Ángel Pichetto, que impulsa una alternativa amplia para competir con Milei.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mantuvo este martes un encuentro en La Plata con el extitular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó , y el legislador nacional Nicolás Massot , en un contexto de reconfiguración del peronismo con la mirada puesta en las presidenciales de 2027.

Ambos dirigentes se referencian políticamente en Miguel Ángel Pichetto , quien impulsa la construcción de un espacio amplio con base en sectores del justicialismo y otras fuerzas para disputar poder frente al presidente Javier Milei .

Según confirmaron fuentes del PJ, la reunión se produjo a menos de un mes de otro contacto entre Monzó y el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , uno de los principales laderos del mandatario bonaerense.

Si bien no trascendieron detalles del contenido del diálogo, el encuentro se inscribe en una serie de movimientos políticos orientados a explorar acuerdos de cara al próximo ciclo electoral. En ese esquema, Pichetto viene manteniendo reuniones con distintos actores políticos -primero fue con la titular de la fuerza a nivel nacional, la expresidenta Cristina Kirchner ; y este lunes con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández - con el objetivo de consolidar una alternativa competitiva.

La agenda de Monzó incluyó en las últimas semanas encuentros con dirigentes bonaerenses, entre ellos legisladores que se distanciaron de La Libertad Avanza y conformaron espacios propios dentro de la Legislatura provincial.

Recibí a @MiguelPichetto , con quien conversamos sobre las consecuencias económicas y sociales del gobierno de Milei, y la necesidad de volver a tener un gobierno popular que defienda nuestra industria, soberanía, desarrollo económico y fundamentalmente, a nuestro pueblo. pic.twitter.com/16SvaGIeXJ

Ese grupo, vinculado al senador bonaerense Carlos “Chino” Kikuchi, se define como dialoguista y promueve la construcción de una opción política “amplia y con capacidad de gestión”.

Axel Kicillof, Federico Storani, Pablo Lopez, Ana Garcia Munitis y demás autoridades en el Colegio Nacional Rafael Hernandez de La Plata

En paralelo, Kicillof también mantuvo este martes otra actividad junto al dirigente radical Federico Storani y el intendente de La Plata, Julio Alak, en una señal de apertura a distintos sectores por fuera de su núcleo político. Fue durante una charla abierta en el Colegio Nacional de La Plata, donde el gobernador dialogó con estudiantes de los últimos años sobre las políticas económicas implementadas durante la última dictadura militar y trazó un paralelismo con la actualidad económica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2041649573513584746?s=20&partner=&hide_thread=false El negacionismo que pretende imponer Milei no es casual: busca borrar nuestra historia y la memoria de todo un pueblo para seguir aplicando las políticas económicas de la dictadura y volver a desindustrializar la Argentina.



Tenemos que luchar contra la impunidad y el olvido y… pic.twitter.com/QXkS9gdws9 — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 7, 2026

Los encuentros reflejan un escenario de reacomodamiento político dentro del peronismo, con dirigentes que comienzan a posicionarse de cara a 2027. En ese marco, el gobernador bonaerense busca ampliar su base de sustentación política, mientras distintos espacios exploran la posibilidad de confluir en una alternativa que exceda las fronteras tradicionales de cada fuerza.