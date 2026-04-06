Se mueve el PJ: el kirchnerismo apunta a Sergio Uñac para plantarle una interna a Axel Kicillof

El Instituto Patria de Cristina Fernández de Kirchner sacó a la cancha a Sergio Uñac para disputarle a Axel Kicillof la candidatura presidencial del peronismo . El ex gobernador de San Juan, que perdió el poder en su provincia en 2023 ante Marcelo Orrego, comenzó a activar reuniones en la Ciudad de Buenos Aires y también en el interior para sondear la posibilidad de realizar una interna abierta en el Partido Justicialista con apoyo del kirchnerismo de cara a las presidenciales del próximo año.

Mientras Axel Kicillof emerge como el candidato natural en el peronismo , a cargo de la provincia con más electores del país y uno de los principales opositores a Javier Milei, el plan de Uñac apunta principalmente a lograr el apoyo de los sectores del kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires para intentar partirle el distrito al actual gobernador y poder ser competitivo en una eventual interna presidencial del peronismo .

Para eso, cerca de Uñac no descartan explorar la posibilidad de buscar un vice de paladar kirchnerista y de la provincia de Buenos Aires. Enfrenta, sin embargo, el estigma del poder delegado que sufrió Alberto Fernández durante todo su mandato luego de haber sido anunciado por Cristina como candidato presidencial moderado y de centro pero cuestionado durante toda su gestión por el Instituto Patria.

Incluso la semana pasada, durante un acto en Tucumán, Oscar Parrilli llegó a sugerir una fórmula entre la ex presidenta y Uñac a pesar de la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa sobre la ex presidenta. Fue luego de la nota que Uñac envió al PJ , a cargo del kirchnerismo, para que el partido defina los candidatos presidenciales del 2027 mediante internas, ante la posibilidad de que el gobierno nacional suspenda las PASO por ley. Esa solicitud activó un llamado telefónico de Cristina para respaldar la iniciativa .

El pedido de Uñac de internas en el peronismo no es fortuito ni inocente. Lleva a la superficie, por otros medios, la intención del kirchnerismo de no allanarle el camino a Kicillof a la candidatura presidencial para el 2027 a partir del enfrentamiento que mantiene a nivel interno con el gobernador y que se reflejó en la disputa por las conducciones del PJ bonaerense en varios distritos . El pedido de internas logró además el aval de otros sectores del interior del país mas cercanos al Frente Renovador de Sergio Massa como el que encabeza Guillermo Michel en Entre Ríos.

Aliados de Sergio Uñac

Uñac integra el colectivo "Primero la Patria", una expresión de peronistas de todo el país, de corriente federal, lanzado en octubre del año pasado en la sede de la UMET, en donde confluyeron figuras como Máximo Kirchner, jefe de La Cámpora, con dirigentes del peronismo federal que se habían alejado del kirchnerismo como el salteño Juan Manuel Urtube y el dirigente Juan José Álvarez, armador bonaernse de Uñac . No hubo representantes del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof ni ninguna mención al mandatario bonaerense

Kicillof por ahora no se pronunció sobre la posibilidad de celebrar una interna abierta, más allá de los afiliados peronistas, y continua enfocado en la gestión de la provincia de Buenos Aires sin descuidar la construcción del Movimiento Derecho al Futuro que recientemente desembarco en la Ciudad de Buenos Aires con Augusto Costa, Ministro de la Producción bonaerense, como su principal referente. Además viene de encabezar en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata el lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), un think tank del MDF que buscará elaborar un programa político con proyección nacional de cara a 2027.

Apoyo a Axel Kicillof

Uno de sus principales aliados es el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, otro de los mandatarios provinciales con responsabilidad de gestión que se para como uno de los más nítidos opositores a La Libertad Avanza. El riojano y Kicillof compartieron el 2 de abril el acto por el Dia de los Veteranos de Malvinas en Rio Grande . "La actividad en Tierra del Fuego fue muy linda, nos permitió reunirnos con todos los sectores. Entendemos que es necesario unirnos y trazar un sendero que nos permita recuperar el poder", explicó Quintela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/QuintelaRicardo/status/2039750038373519705?s=20&partner=&hide_thread=false En Tierra del Fuego participamos del desfile por el 2 de abril, acompañando a nuestros veteranos y recordando a quienes dieron la vida por la patria.

A 44 años, Malvinas no es solo memoria, es compromiso con la soberanía y con la Argentina que queremos construir. Una Argentina… pic.twitter.com/DkKp8XA8kF — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) April 2, 2026

"Tenemos que presentar un programa de Gobierno y un equipo que esté a la altura, tenemos muchos compañeros muy capacitados. Cuando elegís a alguien para conducir el destino de un país, es para mejorar. Hoy, no hay nadie que esté bien. "Más que enfrentar al presidente, hay que empezar a hablar con la sociedad", agregó. En relación a la propuesta de Uñac de apurar la definición de una interna en el PJ, el mandatario norteño expresó que "falta para seleccionar a alguien. Lo que es importante es tomar contacto con las realidades de cada región. Tenemos muchas condiciones envidiadas por países del mundo, si le agregáramos valor a cada recurso que tenemos, podemos lograr cosas muy importantes".

"El peronismo llegó al país para generar una clase media incorporando a los sectores vulnerables. Ser presidente es lo que cualquier dirigente político aspira. Hoy, lo que me importa es generar una alternativa de poder frente a este gobierno. El mejor compañero hoy es Axel, y lo quiero acompañar", aseguró Quintela.