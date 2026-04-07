El catálogo de Prime Video no para de crecer y sigue sumando producciones que captan la atención del público global. En los últimos meses, la plataforma apostó fuerte por series europeas con historias atrapantes y actuales, capaces de generar conversación en redes y enganchar desde el primer episodio.
La miniserie de Prime Video de solo 6 capítulos que te hará dudar de tu propio celular
Lo que parece un avance revolucionario pronto empieza a revelar su costado más oscuro. La ficción que no vas a poder dejar de mirar.
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Dentro de esa línea, hay una miniserie que empezó a destacarse por su propuesta inquietante: una trama que pone el foco en la tecnología, la hiperconectividad y los límites éticos del mundo digital. Con capítulos cortos y una narrativa intensa, es ideal para ver en un fin de semana. La serie en cuestión es: Day One, un thriller tecnológico de solo seis episodios que logra que mires tu celular con otros ojos.
De qué trata Day One, la serie de suspenso que es tendencia de Prime Video
La historia sigue a Ulises Albet, un prodigio de la informática que decidió alejarse del mundo tecnológico tras una tragedia personal vinculada al acoso digital. Diez años después, una inesperada llamada lo obliga a regresar a Barcelona y reencontrarse con su pasado.
Todo se desarrolla en el contexto del Mobile World Congress, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, donde se presenta una innovación capaz de cambiar el rumbo de la humanidad. Lo que parece un avance revolucionario pronto empieza a revelar su costado más oscuro.
A medida que avanza la trama, el protagonista queda envuelto en una conspiración que mezcla crimen, inteligencia artificial y dilemas éticos. Incluso llega a ser señalado como sospechoso mientras intenta evitar una amenaza global.
La serie no solo propone suspenso, sino también una reflexión incómoda sobre el uso de la tecnología en la vida cotidiana, planteando preguntas sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre del progreso.
Prime Video: tráiler de Day One
Prime Video: elenco de Day One
- Álex González (Ulises Albet)
- Asier Etxeandia (Samuel Barrera)
- Alba Planas (Rebeca)
- Jordi Mollà
- Renata Notni
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