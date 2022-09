El mercado espera una reunión clave del Banco Central

El tema, que mereció varios idas y vueltas, parece haber encontrado finalmente el ok de las partes, y se pondrá en marcha inmediatamente, tras los sucesivos rechazos que habría recibido, tanto de parte de Cristina Fernández como del Presidente que raramente participa de estos temas. Aun así, y cumplido el primer mes al frente de la cartera económica, Massa encaró una de las mayores “flexibilizaciones” en materia cambiaria, con un dólar $200 para las ventas de soja (y los subproductos) que se realicen durante este mes, y que alcanzarían a todos los productores, ya que no se pedirán condiciones especiales (cuentas en dólares, etc.), mientras que también se mantendrá el beneficio de depositar dólares link por tiempo indeterminado.