Bertie Benegas Lynch se despegó de la visita de sus pares a represores de la última dictadura: "Fue poco feliz"

El diputado de La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch (h) criticó la visita de sus compañeros de bloque. Aseguró que en la convocatoria no aclaraban que iban a visitar a represores. Además, criticó a la diputada que alegó no saber lo qué pasó en la dictadura.

"Fue una visita poco feliz y yo no visité a Alfredo Astiz" , dijo Benegas Lynch (h) en declaraciones radiales. Según el diputado libertario, la convocatoria hecha por el chat del bloque no aclaraba a quiénes iban a visitar. Su objetivo era para hacer una "convocatoria humanitaria a conocer la cárcel, con lo cual no era para ir a ver a Astiz" , aseguró Benegas Lynch.

Más allá de sí sabían o no el motivo real de la convocatoria, Benegas Lynch (h) no justificó a su compañera de bloque, Lourdes Arrieta, quién aseguró no saber quién era Alfredo Astiz, con dos condenas a prisión perpetua por secuestros, torturas y desapariciones cometidos en el grupo de Tareas de la ESMA. Por su cargo "tiene que estar interiorizada en la historia argentina, sea contemporánea o no", reprochó Benegas Lynch (h) en la entrevista que le hicieron en Radio Splendid.