Blumberg insistió en la venta de candidaturas de Milei y aseguró quiere ir a la Justicia

El empresario Juan Carlos Blumberg volvió a apuntar contra Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza, por la supuesta venta de candidaturas en estas Elecciones2023 : "Les hablo desde el corazón a los jóvenes que están ilusionados con Milei: no me escuchen a mí, escuchen a los candidatos".

El presidente de la Fundación Axel Blumberg fue uno de los que comenzó con las denuncias contra el diputado libertario y, nuevamente, sostuvo las irregularidades financieras sobre el armado del espacio: “No tengo miedo, a mi me han matado un hijo y me quemaron la fábrica las mismas personas que siguen en el gobierno. No los nombro porque me pueden matar” .