Dudas sobre si Javier Milei firmará la designación de Verónica Michelli como jueza

A pesar de la aprobación de la Cámara de Senadores, el Gobierno sostiene que el Presidente no está obligado a habilitar el nombramiento. Anteriormente, Milei había dado la orden de retirar el pliego, decisión que generó cruces con la legisladora Patricia Bullrich.

En la Casa Rosada dan por descontado que Javier Milei no avanzará , al menos por ahora, con la firma del decreto que convertiría a María Verónica Michelli en jueza del Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata . Aunque la candidata obtuvo el acuerdo del Senado , la lectura del oficialismo es que el acuerdo en la Cámara de Senadores no obliga al Presidente a habilitar de inmediato la designación.

En detalle, el procedimiento constitucional para cubrir vacantes judiciales contempla tres etapas: la propuesta presidencial, el acuerdo del Senado y, finalmente, el decreto de designación firmado por el jefe de Estado. Ese último paso es el que quedó bajo control exclusivo de Milei, que semanas atrás había intentado retirar el pliego de Michelli antes de que la oposición impulsara su tratamiento y posterior aprobación en el recinto.

En medio de la disputa política - que le valió al Gobierno un cruce entre el Presidente y la senadora Patricia Bullrich - en Balcarce 50 incluso especulan con otro escenario: que la propia Michelli termine desistiendo de su candidatura si la situación se prolonga y queda atrapada en una disputa política sin resolución.

Además, en el Gobierno remarcan que el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata aún no se encuentra plenamente operativo. Si bien fue creado por ley, todavía requiere completar su integración, contar con estructura administrativa, equipamiento, personal y recursos para comenzar a funcionar de manera regular.

En ese contexto, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, relativizó el impacto de la aprobación de los 74 pliegos judiciales y defendió la postura oficial respecto del caso Michelli.

captura javier milei juan bautista mahiques Mahiques respaldó la decisión de Milei de mantener en vilo el pliego de Michelli.

“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará (el decreto de nombramiento). El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, afirmó.

El funcionario también recordó un antecedente personal para respaldar su argumento: “Uno de los pliegos retirados fue el de mi hermano. Tenía el acuerdo de la comisión, la audiencia en el Senado para ser propuesto juez federal de Mercedes. El presidente Alberto Fernández retiró el pliego. No hubo ninguna tapa de diario ni manifestaciones ni nada. Lo retiró”, afirmó.

Sobre la situación específica de Michelli, el ministro de Justicia sentenció: “El cargo de la doctora Micheli es un tribunal que no está habilitado, como el de otros dos candidatos propuestos. Es un juzgado que todavía tiene que crear la corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo, hay varios tribunales y juzgados sin habilitar hace tiempo”.

La aprobación del pliego en una sesión caótica

La aprobación del pliego de Michelli se produjo en una sesión adversa para La Libertad Avanza. Aunque su tratamiento estaba previsto para la próxima semana, la oposición logró adelantar el debate y la candidata terminó obteniendo el respaldo de la Cámara alta por 44 votos afirmativos, 18 negativos y 2 abstenciones.

Entre quienes se abstuvieron estuvo Bullrich, que en los últimos días había tomado distancia de la posición oficial respecto de la postulante.

Patricia Bullrich Senado cuarto intermedio Bullrich aseguró que presentó "su renuncia" tras el debate por el pliego de Michelli.

La jornada estuvo marcada por negociaciones de último momento y fuertes discusiones en el recinto. Inicialmente, el Senado tenía previsto tratar 50 pliegos judiciales, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con dos holdouts por u$s171 millones.

Sin embargo, la incorporación sobre la hora de una veintena de pliegos impulsó un cambio en el temario y abrió una intensa disputa parlamentaria. Tras un cuarto intermedio de una hora, los bloques acordaron votar todos los expedientes con dictamen, incluido el de Michelli, cuya candidatura había quedado bajo cuestionamiento del Gobierno después de que trascendiera que era cuñada de un periodista.

Finalmente, la totalidad de los pliegos fue aprobada. Luego, el Senado postergó el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y avanzó con el acuerdo vinculado a los holdouts.