La advertencia de un economista cercano a Javier Milei sobre el punto que más preocupa al Gobierno + Agregar ámbito en









Ricardo Arriazu destacó las señales macroeconómicas, pero remarcó que la recuperación debe llegar a la economía real.

Ricardo Arriazu advirtió que la mejora macroeconómica debe trasladarse a la actividad cotidiana.

El economista Ricardo Arriazu advirtió este viernes que el principal desafío del Gobierno es lograr que la mejora de las variables macroeconómicas empiece a trasladarse a la economía real. Durante su participación en un foro organizado por KPMG Argentina, el analista destacó las oportunidades que enfrenta el país, aunque remarcó que el avance será decisivo si impacta en la actividad cotidiana.

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“En este momento lo que se necesita es que la economía real mejore. Si mejora, la oportunidad argentina es fabulosa”, sostuvo Arriazu, considerado uno de los economistas más cercanos a la mirada económica de Javier Milei. Su planteo apuntó a una diferencia sensible para el oficialismo: la distancia entre los resultados macroeconómicos y la situación diaria de empresas, comercios y consumidores.

Ricardo Arriazu destacó las oportunidades para la Argentina En su exposición, Arriazu aseguró que el país cuenta con un escenario favorable para los próximos años, especialmente por el potencial exportador del sector energético. Según proyectó, hacia 2030 la Argentina podría exportar más de u$s30.000 millones solamente en energía.

“Los planetas se alinearon. Tenemos una oportunidad espectacular. Pero Argentina tuvo muchas veces oportunidades que desperdició”, afirmó el economista, al advertir que las condiciones favorables no garantizan por sí solas un proceso sostenido de crecimiento.

Arriazu también marcó una mejora en sus propias estimaciones externas. En ese sentido, explicó que inicialmente proyectaba para este año un superávit de u$s13.500 millones, una cifra que ya consideraba superior a la del año pasado, pero ahora elevó esa previsión a u$s20.000 millones con superávit en cuenta corriente.

El antecedente de Juan Carlos de Pablo sobre la heterogeneidad económica La advertencia de Arriazu aparece pocos días después de una lectura cautelosa de Juan Carlos de Pablo, otro economista de diálogo cercano con Javier Milei, quien pidió evitar diagnósticos extremos sobre la situación económica. “Ni velorio generalizado ni fiesta eterna”, sostuvo al analizar los últimos datos de actividad e inflación. De Pablo remarcó que la economía atraviesa una etapa de “notable heterogeneidad regional y sectorial”, con realidades muy distintas según el rubro, la zona del país y el tipo de actividad. En ese sentido, advirtió contra las generalizaciones y señaló que conviven sectores con signos de crecimiento junto a otros que todavía muestran dificultades. Así, mientras Arriazu puso el foco en la necesidad de que la mejora macroeconómica llegue a la actividad cotidiana, De Pablo había advertido sobre una recuperación desigual, atravesada por fuertes diferencias entre sectores, regiones y tipos de actividad.