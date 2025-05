Boca de urna CABA: qué es y para qué sirve

Se trata de un anticipo de los primeros resultados realizado en los establecimientos en los que se vota, que no pueden ser publicados en ningún medio por violar el artículo 71 del Código Nacional Electoral.

Estas encuestas se realizan en la jornada de elecciones a las personas que acaban de salir de los establecimientos luego de votar. Los datos recogidos a través de este servicio no pueden ser publicados en ningún medio, ya que no sólo se violaría la Ley nacional sino que generan información que poco refleja la realidad: por el tamaño de la muestra en términos metodológicos, la delimitación territorial, etc.