Bullrich le respondió a Milei por la dolarización: "Explicás cosas y no se te entiende nada"

Milei vs Bullrich: dos miradas sobre la economía en las elecciones 2023.

Duro cruce entre candidatos . A menos de dos meses de las elecciones generales de octubre , Patricia Bullrich salió con los tapones de punta contra su competidor Javier Milei , en el marco de las propuestas de campaña sobre la economía. La exministra de Seguridad cuestionó así al economista y lo desafió: "Dejá de insultar y de hacer una campaña en la que explicás cosas y no se te entiende nada", disparó la figura de Juntos por el Cambio (JxC) , en declaraciones radiales este domingo.

Según el candidato de La Libertad Avanza , la idea de bimonetarizar la economía es una iniciativa “ cobarde, tibia, que termina en una hiperinflación y en una dolarización sangrienta ”, señaló en LN. Así las cosas, la respuesta de Patricia Bullrich no se hizo esperar.

MELCONIAN Y BULLRICH.jpg

Y siguió: "Ponete a explicar las cosas claras, porque no se entiende nada. Que reemplace los insultos por propuestas. Milei le dijo a la gente una cosa distinta de lo que va a hacer, les dijo a los jóvenes ‘vas a tener dólares’, y ahora dice ´bueno vamos a dolarizar en dos años, tres años´”, aseguró Bullrich este domingo.

Patricia Bullrich sobre el encuentro de Victoria Villarruel: "No vamos a hacer política electoralista con los muertos"

La candidata a vicepresidenta de LLA, Victoria Villarruel, encabezará este lunes en la Legislatura porteña un acto para homenajear a las víctimas del terrorismo, convocado a las 17.00. Bullrich fue consultada al respecto del tema de derechos humanos y dejó una respuesta al respecto.

Dijo que no "está en el tema", pero que ella junto con su espacio quieren que la historia argentina "consiga un punto de encuentro, en donde víctimas y victimarios se encuentren, pero no así con un evento". "No vamos a hacer política electoralista con los muertos", expresó la candidata presidencial de JxC, quien se sumó a la ola de opiniones sobre la convocatoria.

"No me parece que en el medio de la angustia social nos metamos a discutir con respecto a la historia argentina. La historia argentina se va a discutir cuando realmente bajemos los ánimos y no la usemos como acto de campaña", agregó Bullrich.