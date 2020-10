Guerra de los Etchevehere: la Justicia falló a favor del exministro y desalojaron el campo

Tras conocer el fallo, la mujer había anunciado que no se retiraría del campo y advirtió que la tendrían que "sacar muerta", pero horas después abandonó el predio escoltada por efectivos policiales y a bordo de un patrullero, mediante el cual era trasladada a una comisaría cercana.

Allí le tomaron declaración tras quedar detenida por "desobediencia judicial", ya que pese a haber sido notificada del fallo de la Justicia para abandonar el lugar, igualmente se negó.

De todas maneras, solo estuvo apresada unas horas y posteriormente fue liberada.

Al mismo tiempo, los integrantes del Proyecto Artigas dejaron el casco de la estancia a bordo de automóviles, escoltados por la Policía, mientras que los productores que respaldan a los hermanos Etchevehere celebraban con aplausos.

"Tenemos que tomar posesión del inmueble y hacer un relevamiento de todo lo que hay adentro", dijo a la prensa uno de los hermanos Etchevehere apenas su hermana dejó Casa Nueva.

La decisión judicial estuvo a cargo de la magistrada María Carolina Castagno, quien tras una audiencia en la que escuchó a todas las partes ordenó la restitución inmediata del campo a los hermanos varones Etchevehere.

En medio de una alta expectativa por el alcance nacional que tuvo el caso, Castagno revocó un fallo de primera instancia e hizo lugar al pedido de la Fiscalía y de los tres hermanos varones de la familia.

Tras conocerse la decisión, el abogado de Dolores, Lisandro Mobilia, confirmó que presentará una apelación.

Castagno dijo que cuando Dolores y los 40 desconocidos irrumpieron en el campo semanas atrás, ella ya no era más accionista de Las Margaritas S.A., la dueña del terreno según surge del registro y que tiene la posesión del bien.

Esta decisión excede la discusión sobre que la sucesión del bien no ha culminado, el argumento del que se valió el juez de primera instancia para no ordenar el desalojo.

Para Castagno, la información surge de que Dolores Etchevehere cedió el 12,5 por ciento de las acciones.

Tras el fallo adverso, Dolores Etchevehere aseguró que no saldría de las tierras que la Justicia reconoció que pertenecen a sus hermanos y, antes de finalmente ser desalojada, dijo: "No voy a salir de acá, me van a tener que sacar muerta".

"Una vez más, la Justicia de Entre Ríos falló a favor de los poderosos, de los corruptos. Esto es un ejemplo de lo que yo viví en estos 11 años de calvario. Cada vez que trato de ejercer mis derechos hereditarios, siempre la Justicia de Entre Ríos favorece a los corruptos", cuestionó la mujer.

Por su parte, el referente del Proyecto Artigas, Grabois, difundió una carta en la que calificó al fallo como "una derrota que duele y entristece".

"Nos duele por Dolores, víctima emblemática de violencia de género intrafamiliar e institucional, heredera de una fortuna inconmensurable, hoy está prácticamente en la indigencia, nunca recibió el dinero que figura en los papeles fraguados por los Etchevehere", aseguró el dirigente social.